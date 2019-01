Střední Čechy - Dalších 21 žadatelů získá dotaci na výměnu tepelných zdrojů. Celkem si rozdělí částku 2,565 milionu korun. Zastupitelé Středočeského kraje budou jednat, zda v první výzvě uspěje i 187 pozdějších žádostí.

O peněžní podpoře 21 žadatelů rozhodla rada Středočeského kraje. Jedná se o druhou část žádostí o kotlíkové dotace, která proběhla letos na jaře. „Celkem již bylo z alokované částky 51,780 milionu korun uspokojeno 410 žádostí,“ upřesnil radní pro oblast hospodářského a regionálního rozvoje včetně evropských fondů a rozvoje venkova Věslav Michalik (STAN).



K rozdělení z přidělené alokace tak zbývá ještě cca 1,81 milionu korun pro žadatele, kteří byli vyzváni k doplnění k již zaslané dokumentaci pro udělení dotace. „Doufáme, že žadatelé potřebné dokumenty dodají co nejrychleji, abychom mohli rozdělení zbylých necelých dvou milionů korun uzavřít do konce měsíce srpna,“ dodal Michalik.

Dotaci možná získají i další žadatelé



Ani tím však vyplácení oprávněných nároků na získání finančního příspěvku na výměnu starého kotle za nový ekologický v rámci druhého kola I. výzvy nekončí. Zastupitelstvo kraje bude v dohledné době na základě výzvy hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO 2011) rozhodovat o poskytnutí dalších cca 25 milionů korun na uspokojení žádostí žadatelů o kotlíkové dotace, kteří podali žádost osobním doručením a mohli být uspokojeni, kdyby je nepředběhly žádosti podané kurýrem přesně v 8:00 hodin. Jedná se o 187 dalších žádostí.



„Rada kraje uznala morální nárok na uspokojení těchto žadatelů, a to do výše finančních prostředků vyplacených uspokojeným žadatelům, kteří žádost o kotlíkovou dotaci podali prostřednictvím poštovních služeb a jsou evidováni s časem přijetí 8:00 hodin. Předpokládáme, že to bude cca 25 milionů korun, které Středočeský kraj poskytne ze svého rozpočtu,“ připomněla hejtmanka a dodala: „Z morálního hlediska jsme přesvědčeni o tom, že lidé, kteří stáli venku, mrzli a splnili podmínky na přidělení žádosti, by měli dotaci získat.“

Další kolo začíná v říjnu



Další šanci na získání finanční dotace na výměnu starých kotlů za nové budou mít žadatelé

v rámci Programu „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2017–2019, který bude vyhlášen na konci srpna. V něm bude alokováno celkem 502,233 milionu korun na realizaci dílčích projektů fyzických osob. Příjem žádostí bude probíhat v termínu od 4. 10. 2017 od 8 hodin do 29. 6. 2018 do 14 hodin.



„Žádosti budou v tomto kole již podávány elektronicky a následně budou doručovány v listinné formě s podpisem konečného uživatele do osob.



„Žádosti budou v tomto kole již podávány elektronicky a následně budou doručovány v listinné formě s podpisem konečného uživatele do podatelny Středočeského kraje,“ závěrem informovala hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová s tím, že Středočeský kraj pořídil pro tento účel nový software společnosti Software602, který již úspěšně funguje v dalších sedmi krajích. Šanci pro získání dotace mají tentokrát ne stovky, ale několik tisíc žadatelů o dotaci.