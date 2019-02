Grunta /FOTOGALERIE, VIDEO/ - Víte, že kostel Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě skrývá kryptogram, tedy skrytý nápis? Jedná se o úryvek z bible, konkrétně z Matoušova evangelia a pozorný návštěvník ho najde na fresce s námětem klanění tří králů, kdy mudrci přicházejí s dary a klanějí se narozenému Ježíši. Je paradox, že „Šifru mistra Leonarda“ zná snad každý, ale o takzvaném „Grunteckém kryptogramu“ neví téměř nikdo. Napravme to!

Ale začněme od začátku. Přestože gruntecká pseudorománská bazilika je „co by kamenem dohodil“ od kraje Kutné Hory, nachází se v kolínském okrese. Bazilika stojí na místě původního kostela, zasvěceného Navštívení Panny Marie, jehož historie sahá až do 13. století. Kostel ale zchátral, do současnosti se z něj dochoval pouze zvon zhotovený kutnohorským zvonařem Ondřejem Ptáčkem na konci 15. století a náhrobní kameny pánů Libenických z Vrchovišť.