/FOTOGALERIE/ Sotva jedna dopravně bezpečnostní akce skončila, další odstartovala. V úterý 3. září na to upozornil Zdeněk Chalupa ze středočeského policejního ředitelství. Není to nic překvapivého: poslední prázdninový víkend a začátek školního roku mají dopravní policisté pod dohledem tradičně – a je také zvykem, že jim při tom vypomáhají i příslušníci pořádkové policie.

Tak tomu bylo i během akce na sklonku prázdnin od pátku 30. srpna do neděle 1. září, do níž se v kraji zapojily téměř čtyři stovky uniforem. Celkem tito policisté zkontrolovali 3547 vozidel – a odhalili přes šest stovek přestupků. Třetina, přesně 209 případů, představovala překročení rychlostních limitů. „Šestašedesát kontrolovaných vozidel mělo nevyhovující technický stav, patnáct řidičů před jízdou usedlo za volant pod vlivem alkoholu a pět pod vlivem návykových látek,“ doplnil Chalupa. Připomněl dále, že 78 přestupků bylo předáno do správního řízení. U ostatních, řešených přímo na místě, se součet uložených pokut vyšplhal na 241 tisíc korun.