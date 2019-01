Střední Čechy - Koně se zdají být daleko rizikovějším koníčkem než třeba horolezectví. Naznačují to alespoň údaje o počtech úrazů, které ve čtvrtek 10. ledna zveřejnila Petra Effenbergerová z centrály Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje.

Otřes mozku s krátkodobým bezvědomím a tržnou ránu na hlavě utrpěl ve středu 9. ledna 2019 muž, kterého kůň kopl poblíž Čerčan. Do motolské nemocnice byl přepraven letecky. | Foto: ZZS Středočeského kraje

„V loňském roce jsme absolvovali 306 výjezdů, při kterých jsme poskytli přednemocniční péči zraněným koňákům, nahlédla do statistik. Letos záchranáři měli zatím tři zásahy na Benešovsku – pokaždé v jiné stáji.

Pochybovačně kroutí hlavou zkušený chovatel František. Ano, v paměti mu utkvěly četné maléry; případy nešťastných pádů jezdců i chyby ošetřovatelů, kdy bylo poučení vykoupeno krví – ale přece jen: tak vážný úraz, že je třeba volat sanitku, častěji než obden? A jen v rámci kraje?„To snad musí být omyl,“ míní.

Nebezpečná kopyta

„Není koní bez kopyt!“ připomněla Effenbergerová slova přísloví, které se podle zkušeností zdravotníků bohužel naplňuje nemile často. Pády jezdců skutečně nejsou tím nejběžnějším malérem. „Častá jsou zranění způsobená kopnutím, kdy kůň při vyhození trefí osobu do hrudníku, hlavy či přímo obličeje,“ konstatovala.

A pro pády z koně, které neskončí pouze modřinami nebo odřeninou, pak nejsou typické jen zlomeniny končetin či úrazy hlavy. Pokud kůň jezdce zavalí, vede to zpravidla k poraněním pánve.

Koňáků jsou spousty

Záchranáři oceňují, že lidé kolem koní využívají chrániče páteře i kvalitní jezdecké přilby – nicméně v řadě případů jde o jasnou přesilu: proti šestisetkilovému zvířeti a okovanému kopytu je člověk ve značné nevýhodě.

Zkušenosti zdravotníků přitom nepotvrzují laický předpoklad, že by ohroženy byly především dívky, které to ke koním obzvlášť táhne. Vážným úrazům se nevyhnou ani statní a zkušení muži. Poměrně časté výjezdy k nehodám se zraněním jezdců či ošetřovatelů přičítají záchranáři faktu, že pořízení koně a péče o něj se stávají dostupnější – a jezdecký sport tak je na vzestupu.

Zasahoval i vrtulník- 4. ledna: Posádka vrtulníku i pozemní týmy pomáhaly na Vlašimsku muži, kterého kůň několikrát kopl do hrudníku a hlavy. Pacienta v bezvědomí před příjezdem záchranářů oživovali laici podle pokynů operátorky tísňové linky 155. Resuscitaci úspěšně dokončili záchranáři. Vážně zraněného muže přepravila helikoptéra do motolské nemocnice.



- 5. ledna: Hrudník si těžce poranila mladá žena, která se u Benešova zranila pádem z cválajícího koně. Do motolské nemocnice byla přepravena s použitím vakuové matrace a krčního límce.



- 9. ledna: Otřes mozku s krátkodobým bezvědomím a tržnou ránu na hlavě utrpěl muž, kterého kůň kopl poblíž Čerčan. Do motolské nemocnice byl přepraven letecky.



Zdroj: ZZS Středočeského kraje