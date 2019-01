Kolín - Kdo letos skončí na kolínské záchytce po bujarých oslavách končícího roku, bude o tom moci vyprávět vnoučatům; letošní Silvestr a několik hodin nového roku totiž budou posledními dny, kdy bude protialkoholní záchytná stanice v Kolíně fungovat. Město se ji totiž rozhodlo nadále neprovozovat. V kraji tak zbydou dvě záchytné stanice: v Příbrami a Mladé Boleslavi.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Michal Bílek

Kolínský místostarosta Michael Kašpar řekl, že město nemohlo tuto službu již nadále zajišťovat vzhledem ke zpřísnění legislativy – tedy nutná přítomnost zdravotního personálu, dojezd lékaře do 20 minut a podobně. „Kraj tuto informaci ví již zhruba rok a půl. Mohla být zřízena v areálu Nemocnice Kutná Hora, kde na to již byla vypracována studie - mělo by to logiku a bylo v krajském zařízení v přímém kontaktu s lékařským personálem,“ řekl.



Podle středočeské hejtmanky Jaroslavy Jermanové Pokorné bude kraj nyní sledovat, jak se situace bude vyvíjet. „ Prozatím mám zprávy hovořící o předpokladech, že by se vše mělo zvládat – a s vážnějšími problémy se nepočítá,“ uvedla. A zároveň zdůraznila, že se záchytná stanice v Kolíně neruší z podnětu kraje. „ Jde o rozhodnutí kolínských zastupitelů, kteří se usnesli, že záchytku nechtějí – a je to plně v pravomoci města. Bude se tedy jezdit do Mladé Boleslavi, což zkomplikuje život,“ dodala.

Pokud to někdo tedy přežene s alkoholem, čeká ho „výlet“. Tam ho bude ale muset někdo dovézt: vypadá to na strážníky, nebo policisty. Jak se tato situace bude řešit, vysvětlil kolínský místostarosta. „Měli jsme společné jednání s vedením nemocnice, Policií České republiky, městskou policií, všichni vědí, jak se bude v případech postupovat. Dokonce Policie ČR nabízí u agresivních opilců záchyt v jejich cele,“ vysvětlil.



Místostarosta ale podotkl, že počet tzv. záchytů v posledních letech výrazně klesal – letos jich bylo 180. Nutno však zdůraznit, že se jednalo záchyty, nikoliv zachycené – někteří se totiž na záchytku dostávali opakovaně.

Michal Kašpar také podotýká, že by konec záchytky mohl mít pro Kolín i jistý kladný efekt. „Dle statistik PČR naopak bude pozitivní, že zde nebudou končit lidé ze širokého okolí, kteří sem byli přivezeni, a často pak v Kolíně strávili několik dní a na záchytce a dělali po městě nepořádek - ti zde z logiky věci neskončí. Byla to téměř polovina klientů,“ dodal místostarosta Kolína.



Radost z této změny však mají v městech, kde záchytky zůstávají. Mluvčí mladoboleslavského magistrátu Šárka Charousková již v minulosti uvedla, že se žádná opatření dopředu Boleslav přijímat nechystá – ukáže se totiž, jaká bude situace v prvních týdnech. Mluvčí Oblastní nemocnice Mladá Boleslav Hana Kopalová však uvedla, že se chystá zvýšit kapacitu z tří lůžek na šest – a že nemocnice bude vyžadovat po kraji navýšení částky na provoz.

Zkušenosti tedy následujících týdnů ukážou, zda bude potřeba síť protialkoholních záchytných stanic posílit, nebo budou na kraj stačit dvě; koneckonců, jiné kraje mají většinou pouze jednu. Jiná je situace v Moravskoslezkém kraji, kde tato zařízení jsou čtyři a Ústecko – tam sedmým rokem není protialkoholní záchytná stanice žádná.