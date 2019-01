Střední Čechy – Příroda se na jaře probouzí se vším všudy; klíšťata nejsou výjimkou. Upozorňuje na to Dana Šalamunová z Krajské hygienické stanice Středočeského kraje. Že už je nejvyšší čas chránit se před roztoči, kteří mohou přenášet nebezpečná infekční onemocnění, ostatně po víkendových výletech není mnohým lidem třeba zvlášť zdůrazňovat. A neplatí to jen pro pejskaře, jejichž hafani pobíhající v porostu jsou pro klíšťata doslova magnetem. Právě chovatelé psů tak podle problémů svých mazlíčků mohou potvrdit: klíšťat nyní přibývá geometrickou řadou.

Ilustrační foto | Foto: Archiv

Spoléhat na antibiotika někdy nestačí



Střední Čechy patří v rámci republiky k oblastem, kde je riziko napadení klíštětem vysoké. A nebezpečí následného onemocnění jakbysmet. „Loni ve Středočeském kraji onemocnělo 53 lidí klíšťovou encefalitidou – a 317 Lymeskou boreliózou,“ připomněla Šalamunová. S tím, že choroby přenášené klíšťaty mohou mít i velmi závažný průběh – a také velmi nepříjemné zdravotní následky. „Zejména v podobě poškození centrálního nervového systému,“ upozornila.

Třebaže klíšťata už jsou nyní velmi aktivní, podle hygieniků je pořád vhodná doba na očkování proti klíšťové encefalitidě. Zatímco boreliózu, na kterou zabírají antibiotika, bývá při včasném odhalení možné „vyřešit“ v ordinacích prakticích lékařů (ovšem pozor: pozdní stádia se postižením kloubů, kůže a nervového systému mohou projevovat i s odstupem šesti až dvanácti měsíců!), v případě onemocnění encefalitidou neboli zánětem mozku je situace komplikovanější. Právě očkování se označuje za jedinou spolehlivou ochranu. Ředitelka středočeské hygienické stanice Jarmila Rážová upozornila, že pamatovat na tuhle ochranu je žádoucí v případě dospělých i dětí.

„Ve Středočeském kraji se nachází řada atraktivních rekreačních oblastí – a každoročně se zde rekreuje vysoký počet dětí na letních táborech; loni jich bylo 24 214,“ připomněla Rážová. Až do počátku listopadu musí rekreanti s maličkými vetřelci lačnícími po jejich krvi při výjezdech do přírody počítat. Stejné lokality jako výletníky totiž lákají i klíšťata. „Mají ráda teplo a vlhko – a rizikovými místy bývají listnaté a smíšené porosty, okraje lesů, luk, břehy vodních toků a ploch,“ upozornila ředitelka krajského protiepidemického odboru Lilian Rumlová. Už podle jejích slov neplatí dřívější poznatky, že se klíšťata vyskytovala spíš v nižších nadmořských výškách; vlivem oteplování klimatu se nyní nacházejí i v lokalitách ležících kolem tisíce metrů nad mořem.

Máme sedmičku na stupnici o 10 bodech



Aktivitu klíšťat během sezony od časného jara do pozdního podzimu předpovídají dvakrát během týdne meteorologové. Jejich předpoklady zveřejňuje i Státní zdravotní ústav na svých webových stránkách www.szu.cz. Aktuální stav charakterizuje stupeň sedm na desetibodové škále.

Jak se chránit před klíšťaty v přírodě?

- Zvolte vhodné oblečení a obuv – ideálně dlouhé rukávy a dlouhé světlé kalhoty, na kterých jsou klíšťata dobře vidět, uzavřenou obuv (nejlépe holínky); případně nohavice zastrčte do ponožek.

- Velmi vhodná je aplikace repelentů proti klíšťatům, a to především na boty, ponožky, kalhoty, případně i na kůži.

- Riziko napadení klíštětem sníží omezení pohybu v travnatých či křovinatých porostech; vhodnější je pohybovat se spíše po zpevněných cestách – a také nelehat ani nesedat do trávy. To platí i v parcích a zahradách.

- Po návratu domů je nutné důkladně se prohlédnout, nejlépe za asistence druhé osoby. Klíšťata se nejčastěji přisávají v podkolenních jamkách, podpaží, za ušima, na hlavě ve vlasech, v tříslech a v intimních partiích. Prohlídku je třeba ještě zopakovat následující den ráno.

Měsíc Případy encefalitidy Případy boreliózy Leden 0 20 Únor 0 4 Březen 0 6 Duben 0 7 Květen 3 11 Červen 5 25 Červenec 13 36 Srpen 14 59 Září 2 34 Říjen 2 35 Listopad 12 55 Prosinec 2 22

Zdroj: Krajská hygienická stanice Středočeského kraje