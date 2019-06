Deníku to sdělila vedoucí kanceláře ředitele Městské policie Praha Irena Seifertová. Právě pražští strážníci jsou iniciátory celorepublikové kampaně ke konci školního roku, k níž se podle Seifertové připojují i kolegové ze dvou největších středočeských měst: z Kladna a Mladé Boleslavi.

„První zkušenost s opilostí má u nás v 11 letech každé desáté dítě; ve věku 13 let je to již 50 procent z nich,“ připomněla Seifertová alarmující údaje. Stejně jako fakt, že poslední školní den bývá ve znamení smutné tradice: počet opilých nezletilců vyskočí nahoru – přičemž to nejednou končí i převozem do nemocnice. „Metropolitní strážníci připravují zvýšené kontroly a vyzývají ke spolupráci i kolegy z dalších měst. Zatím se k výzvě pražských strážníků připojilo dalších 13 městských policií statutárních měst,“ konstatovala Seifertová.

Na poslední den školního roku strážníci chystají tradiční zvýšené kontroly zaměřené nejen na prodávání alkoholu dětem a mladistvým, ale i na samotné popíjení. Hlídky se tedy na kontroly nevypraví jen do restaurací, barů či klubů, ale nevynechají ani parky, dětská hřiště a další odpočinkové oblasti, kde se mládež ráda schází.

Zájem o zdraví školáků nicméně strážníci projevují už nyní, podotkla ve čtvrtek Seifertová. Upozornila tím na zvýšený zájem hlídek o dopravní dění v okolí škol. Počítají s tím, že už nějakou dobu před rozdáním vysvědčení je pozornost dětí snížená: i když se pohybují po ulicích, v myšlenkách už jsou často jinde. „Strážníci v tomto období apelují na zvýšenou opatrnost řidičů a rozšiřují dohled nad přechody v blízkosti základních škol,“ připomněla Seifertová. A jedním dechem upozornila, že ostražitost a obezřetnost bude potřebná i během prázdnin, zasvěcených především zábavě a hrám – často bez dozoru dospělých.

Města se strážníky zapojenými do společné akce:

Brno

České Budějovice

Havířov

Hradec Králové

Kladno

Mladá Boleslav

Most

Ostrava

Plzeň

Praha

Přerov

Teplice

Ústí nad Labem

Zlín

Zdroj: Městská policie Praha