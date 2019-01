Kladno - Medvědice Marta a Míša, které obývají medvědárium v zahradě kladenského zámku, se již připravují na příchod zimy. Z jejich kotce se tak v minulých týdnech ozývalo mlaskání častěji, než kdy jindy. Nyní ale už moc nejedí a ani nevyvíjejí větší fyzickou aktivitu.

KLADENSKÉ MEDVĚDICE Marta a Míša si nejraději pochutnávají na medu. Nepohrdnou ale ani masem, rybami, ovocem a zeleninou. | Foto: Foto: archiv města Kladna

Podle jejich ošetřovatele Martina Táborského krmení dostávají dvakrát denně, a to ráno a večer. „Před tím, než se uchýlí k zimnímu odpočinku, obě přiberou mezi padesáti a šedesáti kilogramy a změní srst" řekl Martin Táborský.

Kromě střádání zásob tuku měly Marta s Míšou ještě další důležitý úkol, a to přípravu pelechu. „Na zimu si vždy nastelou pelech," sdělil ošetřovatel. Přípravy začínají už na podzim, kdy si začnou vybírat všechny lístečky, které jim spadnou do výběhu a nosí si je do kotců. Medvědář jim je pak doplní senem. Pelechy mají oddělené.

A kdy budou moci zvídaví návštěvníci medvědária Martu s Míšou opět spatřit čilé ve výběhu? „Medvědi zazimují podle počasí, většinou od konce listopadu do poloviny března. Mají však tak zvaný nepravý zimní spánek," konstatoval Martin Táborský.

Rozmazlování medem

To znamená, že spotřeba kyslíku spadne asi na polovinu, tep se sníží na čtvrtinu, ale tělesná teplota klesne minimálně. Na rozdíl od zimních spáčů, jako jsou netopýři, kteří vychladnou a upadnou do letargie, medvěd tak stále vnímá zvuky z okolí a může se snadno probudit. Medvědice uprostřed zimy dokonce rodí ve svém doupěti mláďata.

„Zimu Marta s Míšou vyloženě prolenoší, pospávají, sem tam se jdou napít. Občas za nimi zajdu a rozmazluji je medem. I ten si ale vezmou ve velmi klidovém režimu, pěkně v leže. Pak se zase v klidu pelíškují dál," řekl kladenský primátor Milan Volf.

Jako první se po spánku jdou vykoupat do bazénku a pořádně si vyprat kožichy. Rádi si prý podle ošetřovatele obě pochutnávají na ovoci a zelenině, milují pórek, pálivé papriky a hroznové víno. Nepohrdnou ani masem a rybami. Nejraději ale mají med, to je pro ně pochoutka číslo jedna.

O Vánoce dostávají tradiční svíčkovou, kterou jim servíruje přímo primátor Volf. Jako první slupnou maso, potom vylízají omáčku a knedlíky sní jako poslední.

Ukrajinský cirkus

Město Kladno vybudováním medvědária s rozlehlým výběhem a bazénem zachránilo medvědicím život, když byly v lednu před patnácti lety ponechány svému osudu ukrajinským cirkusem u Moravských Budějovic.

„V tu dobu mi volal pan doktor Rabas, tehdy ředitel Zooparku Chomutov, dnes ředitel ZOO Dvůr Králové, a řekl mi o medvědicích, které přivázané v kotcích a vyhublé zanechal ukrajinský cirkus v Moravských Budějovicích. Medvědice nikdo nechtěl a byly proto předurčené k uspání. Neváhal jsem ani chvilku, obratem jsem domluvil, že si obě medvědí holky vezmeme do Kladna," vzpomíná na příchod medvědic Milan Volf.

Tehdy bylo Martě jedenáct let a Míše tři roky. „Marta vystupovala jako číslo v cirkuse za nehezkých podmínek, které vyplývaly z drezury. Obě dvě jsou ochočené a už od začátku mi jedí z ruky, salutují, nechají se podrbat a jsou velmi přítulné. Člověka neberou jako nepřítele. Marta si však někdy vzpomene na nepříjemnou drezuru, reaguje nevrle na bílé límce a silné parfémy," popsal kladenský primátor svoje medvědí kamarádky.

Samotářské zvíře

Nyní je Martě už úctyhodných šestadvacet let a Míše osmnáct. Jde o matku s dcerou a zájemci je mohou pozorovat ve výběhu odděleně.

„Je to z toho důvodu, že mezi nimi často docházelo k potyčkám. Medvěd hnědý je v podstatě samotářské zvíře. V přirozeném prostředí by si každá zabrala své území a nebyl by tak důvod k souboji. V zajetí však tuto možnost nemají. Míša měla snahu převzít vůdčí roli, což se Martě moc nelíbilo," uvedl ošetřovatel medvědic Martin Táborský.

Co se týče výběhu, žádné velké úpravy se podle primátora nechystají. „Kromě normální údržby nepřipravujeme žádné velké změny. Medvědice je nemají rády. Nechceme jim nabourat jejich jistoty. Prioritou je pro nás, aby zůstaly obě spokojené a nadále se zde cítily jako doma, což se nám nyní daří," dodal primátor Volf.

Čtěte také: Rumuni vyšetřují smrt medvěda, který se dostal do města