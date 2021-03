Na facebooku znovu připomíná nabídku psychologické a terapeutické pomoci pro přetížené zdravotníky, kterým odborníci pomohou vyrovnat se se zátěží (přičemž někdy může představovat velkou oporu i pouhé konstatování nezaujatého profesionála potvrzující, že zátěž je nyní opravdu obrovská – pro všechny – a nejedná se tedy jen o nějaké pocity jednotlivce).

Pomoc sice zdravotníci mohou vyhledat přímo na svém pracovišti v rámci systému psychosociální intervenční služby – to se však někteří zdráhají udělat, i když vědí, že by jim taková konzultace mohla prospět. Důvod? Na místě, kde působí, nechtějí ukázat a „přiznat“ to, co by snad mohlo být vnímáno jako slabost; jako signál, že na zvládání nebývalého náporu „nestačí“. Kraj proto navázal spolupráci s iniciativou Dělám, co můžu. Ta pracovníkům v první linii nabízí možnost nechat si poradit od experta pracujícího v místě, kde je nikdo nezná; třeba na druhém konci republiky. A klidě i úplně anonymně.

„Už před třemi týdny putoval do všech středočeských nemocnic můj dopis,“ připomněla hejtmanka – s tím, že nyní na možnost zavítat na webovou adresu www.delamcomuzu.cz chce upozornit znovu. „Musíte být silní v situaci, kterou nikdo v nemocnicích dosud nezažil,“ obrací se Pecková na zdravotníky. „Anonymně můžete využít pomoci od skvělých odborníků, kteří jsou pro vás připraveni,“ připomněla – přičemž za sebe nezapomíná také na poděkování.