Ve středočeských nemocnicích je nyní podle jejích slov na jednotce intenzivní péče jediný pacient s koronavirem vyvolávaným onemocněním covid-19 – což představuje zaplnění celkové kapacity JIP z 0,4 procenta. „Určitě pozitivní trend souvisí s očkováním,“ míní Pecková, jež současně vakcinaci propaguje – s upozorněním, že rodiče mohou přivést děti už od 12 let.

Podle údajů ministerstva zdravotnictví bylo v sobotu odhaleno ve středních Čechách 32 nových případů onemocnění covid-19; v pátek jich bylo 49. Výrazně se to neliší od situace před týdnem (36 a 44). Hejtmanka, která dostává nyní veřejně nepublikované údaje krajské hygienické stanice, připomněla za sobotu registrovaných 51 nových záchytů nemoci. Rozdíl by měl souviset s různými časovými intervaly, pro které jsou vytvářeny statistiky (kdy část pacientů připočtených hygieniky v sobotu zaneslo ministerstvo do svých tabulek a grafů už k pátku). Oba zdroje se shodují na stavu nově potvrzených případů za posledních sedm dní na sto tisíc obyvatel: 21.

„Dlouhodobější rizikový vývoj je nadále hlášen z více okresů kraje, zejména těch, které geograficky sousedí s Prahou,“ uvedla hejtmanka. Z údajů ministerstva plyne, že aktuálně je nejhorší situace na Praze-západ; dále pak na Praze-východ a na Benešovsku. Naopak nejpříznivěji jsou na tom v současnosti Kolínsko, Mladoboleslavsko, Příbramsko a Rakovnicko.

„Zátěž je nejvyšší ve věkové skupině 16–19 let: 91,6 případu za týden na 100 tisíc osob v této věkové třídě,“ nabízí Pecková další informace. „Nárůst je patrný i u mladých lidí ve věku 20–29 let (46,0 případu na sto tisíc obyvatel za týden),“ doplnila.

Nové případy koronaviru ve středních Čechách

- Sobota 17. července: 32

- Pátek 16. července: 49

- Čtvrtek 15. července: 40

- Středa 14. července: 57

- Úterý 13. července: 46

- Pondělí 12. července: 44

- Neděle 11. července: 31

- Sobota 10. července: 36

- Pátek 9. července: 44

- Čtvrtek 8. července: 37



Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR