Střední Čechy – Jak řešit problémy s nedostatkem míst v základních školách i mateřinkách? Starostům menších měst a obcí, kterých se to týká, se hejtmanství chystá poradit. Navrhla to hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) při návštěvě Kladenska. Kraj podle jejích slov chystá školení s informacemi, jak a kde získat peníze na rozšíření počtu učeben nebo na stavbu nových budov.

Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová. | Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Hejtmanka má za to, že radnicím by při řešení palčivého nedostatku kapacit ve školních budovách mohly pomoci úvěry Evropské investiční banky: „Peníze by obce mohly získat třeba pomocí takzvaného Junckerova balíčku,“ míní.

Ve středních Čechách chybí – především v blízkém okolí hlavního města – aktuálně nejméně stovka, spíše však až 150 tříd v základních školách. Potřebné by byly také desítky nových tříd v mateřských školách. Na svědomí to má především překotný rozvoj satelitních městeček v okolí metropole, kam se stěhuje hodně mladých rodin s dětmi.

Pokud nejde o soukromá zařízení (ta jsou častější spíše v případě předškolní péče), zřizovateli škol jsou právě radnice. Kraj se stará až o střední školy.