Střední Čechy – Proti všem. Tak lze shrnout obsáhlý monolog souzeného exhejtmana Davida Ratha, který se v jednací síni Krajského soudu v Praze pustil v pondělí do závěrečné řeči. Odmítl, že by měl cokoli společného jak s machinacemi s veřejnými zakázkami Středočeského kraje, tak s braním úplatků. Ve svém proslovu pronášeném z hlavy, pouze s oporou v poznámkách, zdůraznil, že o jeho vině je předem rozhodnuto – a média o ní veřejnost neustále utvrzují.

Trvá na tom, že od počátku čelí procesu s politickým pozadím, jeho cílem bylo jednak poškodit sociální demokracii, jednak zbavit se přímo jeho samotného jakožto výřečného a nepříjemného protivníka. Na této vlně se podle něj politici vezou dodnes – přičemž Rath sepsul mimo jiné prezidenta Miloše Zemana či premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO); ministři spravedlnosti napříč politickými stranami nezůstali stranou.

Nejviditelnější z 11 obžalovaných, který vinu zcela odmítá, se ohrazuje proti práci policie, státního zastupitelství i soudů. Podíl na trestné činnosti, která je mu kladena za vinu, v plném rozsahu popírá; to, jak vše popisuje státní zástupce Petr Jirát, podle něj ani nedává logiku. Pokud se v policejnících odposleších objevují zmínky o penězích, jednalo se podle Rathova vyjádření o shánění sponzorských příspěvků na volební kampaň sociální demokracie. Nic jiného prý zachycené zvukové záznamy neprokazují – a rozhodně nelze dovozovat, že by se mělo jednat o úplatky.

Ve svém proslovu bude pokračovat v úterý – přičemž naznačil, že to by již svou řeč mohl dokončit. V kauze odstartované zatýkáním v roce 2012, jejíž soudní projednávání se vleče již od roku 2013, tím budou závěrečné řeči u konce. Následně předseda senátu Robert Pacovský oznámí, kdy vynese verdikt. Dá se předpokládat, že to bude až v dubnu. Jisté je, že ať padne jakékoli rozhodnutí, případ se přesune před odvolací senát – tedy k Vrchnímu soudu v Praze.