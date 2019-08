Babiš i Marvanová po schůzce zdůraznili, že jde o to, aby stát odškodnil oběti z peněz Smetky, nikoliv z peněz daňových poplatníků. "Vysvětlila jsem panu premiérovi, že nyní nastala zásadní situace v tom, že majetek odsouzeného pachatele byl zabrán ve prospěch státu. Čili stát tady teď získal nějaký majetek a z toho majetku by bylo možné odškodnit poškozené klienty, na kterých byl spáchán podvod," shrnula právnička.

"Ta záležitost se dá řešit tím, že navrhneme změnu zákona. Pokud by došlo ke ztržnění majetku areálu Rabyně ve prospěch státu, tak by to mělo být ve prospěch klientů, což podle dnešního zákona není možné," řekl premiér novinářům.

"Nejde o to, že bychom teď vzali peníze daňových poplatníků a ty lidi odškodnili. Dohodli jsme postup, jak se dostat k majetku, který byl v podstatě zcizen z konkurzní podstaty," vysvětlil Babiš. Vláda tedy nebude přijímat mimořádné opatření, jak premiérovi navrhovala ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO). "Paní doktorka (Marvanová) to ani nepožadovala a já s ní souhlasím," podotkl premiér.

Změnu zákona chce Babiš prosadit formou přílepku k jinému právnímu předpisu. "Musím se podívat, jaké zákony jsou otevřené v Poslanecké sněmovně - jestli je tam nějaký zákon, kde bychom to mohli společně načíst. Protože si myslím, že na tom bude politická shoda i od opozice. Hned, jak začne Sněmovna, tak se na to připravíme. Ale asi to bude poslanecká iniciativa," dodal.

Lze klienty odškodnit i nyní?

Ministryně Benešová počátkem týdne uvedla, že nenašla právní prostředky, kterými by bylo možné odškodnění klientů H-Systemu vyřešit. Právnička Marvanová s tím nesouhlasí. Podle ní lze klienty odškodnit i podle stávajícího zákona. Dnes řekla, že pokud ministerstvo její žádost zamítne, podá si stížnost a je připravena věc dovést až k Ústavnímu soudu.

Právnička sice zastupuje jen zhruba šest desítek bývalých klientů H-Systemu ze sdružení Maják, dnes ale prohlásila, že jí jde o hájení zájmů všech poškozených. Zkritizovala "liknavý postup justice". "Exekutor protiprávně prodal zabraný majetek a nikdy za to nebyl postižen. Nezákonnou exekuci povolil Obvodní soud pro Prahu 1 a zase nikdo nenesl odpovědnost.

Šest let trvalo, než státní zastupitelství tu věc začalo vyšetřovat," uvedla. Babiš k tomu řekl, že zadá Benešové, aby se dotázala jednotlivých aktérů justice, proč k pochybením došlo. Právě selhání justice a státu podle něj kauzu H-Systemu odlišují od jiných případů kampeliček, bank či kuponové privatizace, v nichž lidé rovněž přišli o peníze.

H-System založil v roce 1993 podnikatel Petr Smetka. Firma poté uzavřela se stovkami zájemců smlouvy o výstavbě a převodu bytů a domků v okolí Prahy. Než na podzim 1997 zkrachovala, stihla dokončit jen 34 domů. Nejméně 1095 klientů tak přišlo celkově o více než 980 milionů korun, justice označila za poškozené zhruba 350 z nich. Smetka si za podvod odpykal 12 let ve vězení, v roce 2016 se dostal na svobodu.