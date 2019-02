Žebrák - O akce Hvězdárny Žebrák na Berounsku je velký zájem. Pokud ale přijede ke hvězdárně autobus plný školáků, všichni najednou se do ní nevejdou. Je plná už při dvaceti návštěvnících, při třiceti takzvaně praská ve švech. „Děti pak mohou dovnitř jen po skupinkách," konstatoval starosta města Daniel Havlík.

Hvězdárna Žebrák pořádá řadu akcí pro veřejnost | Foto: DENÍK/Radka Kočová

Jedním dechem ale dodal, že problém řešení má, a to rozšíření. „V současné době se připravuje podrobnější studie. Při její přípravě se berou v úvahu potřeby hvězdářů i návštěvníků,“ sdělil starosta s tím, že tato úprava bude možná pouze s dotační podporou.

Než o ni Žebráčtí požádají, zajeli si pro inspiraci do Jičína. Do města s hvězdárnou, jejíž výstavbu také podpořila dotace, se vypravili zástupci města i samotné hvězdárny. Žebrácké zaujala nejen společenská místnost, která by vyřešila zmíněnou nedostatečnou kapacitu, ale i dalekohled.

Aktivní čekání na dotační titul

Žebráčtí vědí, že rozšíření hvězdárny je běh na dlouhé trati, ale chtějí být připravení. A to pro případ, že by byl vypsaný vhodný dotační titul.

Majitelem Hvězdárny Žebrák je město, které je zároveň garantem záměru jejího rozšíření. Právě město nechává vypracovat studii na rozšíření. Měla by být hotová do konce roku a stát by měla padesát až šedesát tisíc korun.

Na přípravách projektu se velkou měrou podílejí i ti nejvíce povolaní, samotní hvězdáři. „Pokud se přístavba vydaří, bude možné zde pořádat pravidelné pořady, setkání astronomů a zvát školáky,“ uzavřel za Hvězdárnu Žebrák Vladislav Slezák.

