V Leteckém muzeu Metoděje Vlacha se koná Modelářský víkend. Akce je určena pro děti ve věku od 8 do 14 let se zájmem o modely letadel. Během víkendu si pod dozorem instruktora postaví funkční model, který si odnesou domů. Součástí kurzu je prohlídka leteckého muzea.

V kostele sv. Máří Magdalény poděkují za záchranu varhan

Kdy:14. dubna 17 hodin

Kde: Kostel sv. Máří Magdalény, Benátky nad Jizerou

Za kolik: vstupné dobrovolné

V kostele sv. Máří Magdalény se v neděli koná varhanní koncert na poděkování za záchranu místních varhan. hraje prof. Michal Novenko. Po koncertě bude na programu komentovaná prohlídka varhan.

Kdy: 13. dubna od 9 do 17 hodin Kde: Náměstí Bedřicha Hrozného, Lysá nad Labem Za kolik: zdarma V Lysé nad Labem se koná již tradiční řemeslný jarmark. Návštěvníky čeká bohatý doprovodný program.

Narcis, Elegance/Avantgarda a Regiony v Lysé

Kdy: 11. - 14. dubna, 9 - 17

Kde: Výszaviště Lysá nad Labem

Za kolik: https://www.vll.cz

Výstaviště v Lysé nad Labem hostí od 11. do 14. dubna trojici veletrhů Narcis, Elegance/Avantgarda a Regiony České republiky.

Pohádkový les - cesta kolem světa ve Vlašimi

Kdy: sobota 13. dubna od 13 do 17 hodin

Kde: Vlašim, zámecký park Na Valech

Za kolik: 80 korun

Přijďte se svými ratolestmi na cestu pohádkovým lesem. Čekají na vás pohádkové postavy z celého světa s výpravnými dekoracemi.

Modrej Happening aneb Opravdu byl v Berouně Johnny Cash?

Kdy: pátek 12. dubna od 17.00

Kde: Beroun, náměstí Joachima Barranda

Za kolik: zdarma

Opravdu byl v Berouně Johnny Cash? Ano, byl! V pátek 12. dubna to bude už 46 let. Od roku 2018 si tuhle neuvěřitelnou příhodu v Modrým Berouně oficiálně připomínají a bude to tak samozřejmě i letos. Takže vás tímto společně s kapelami Johnny Cash Kvintet a St. Johnny zveme na Modrej happening!