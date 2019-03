Střední Čechy – K sobotní návštěvě pivovaru zve Lucie Vurbsová ze Středočeské centrály cestovního ruchu v rámci pravidelných tipů na akce, jež by neměly ujít pozornosti. Vlastně je však řeč o „pivováru“. V Kostelci nad Černými lesy dávají přednost tradiční staré variantě tohoto slova, byť se tam novodobá pivovarská historie začala psát teprve před 18 lety.

Ilustrační foto. | Foto: www.pivovarkostelec.cz

Právě tohle výročí připomene v sobotu den otevřených dveří s prohlídkami provozu zdarma a živou hudbou. Organizátoři také slibují něco mimořádného, výroční jantarový speciál – a k tomu řadu pochoutek: od bůčku, žeber, hovězích líček či krůtích palic, to vše samozřejmě na pivu, až po pivní čokoládový dort se šlehačkou a kokosem. Alespoň to tak stojí na plakátech. Jestli to tak doopravdy bude, mohou návštěvníci ověřit na místě. Stejný zdroj mimo jiné ohlašuje i „přesdržkovou polévku“.