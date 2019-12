Síť kontaktních center pro seniory a lidi se zdravotním handicapem, kterou se pod názvem POSEZ Středočeský kraj snaží vytvořit ve spolupráci s místními partnery, bude dále rozšířena. Vyplývá to z informací, které krajský úřad zveřejnil na svých webových stránkách. K pětici měst, kde tato centra již fungují – jde o Benešov, Mladou Boleslav, Nové Strašecí, Poděbrady a Slaný – se od počátku příštího roku mají přidat také Říčany na Praze-východ.

Logo kontaktních center pro seniory a lidi se zdravotním handicapem POSEZ ve Středočském kraji. | Foto: Deník / Milan Holakovský

Počítá se i s rozšiřováním do dalších lokalit po celém území kraje, a to především se zaměřením na větší města; na takzvané obce s rozšířenou působností. Konkrétní úvahy pro příští období se pojí například s Berounem, Kladnem či Mělníkem. Záleží však na nalezení partnera, který v místě poskytuje sociální služby a postaral by se o samotné fungování centra – a také na shodně s místní radnicí v otázce příspěvku na zajištění činnosti. Pro každé kontaktní místo kraj nabízí uhrazení 60 procent nákladů na provoz, a to do částky 300 tisíc korun ročně. Krajský rozpočet pro rok 2020 vyčleňuje k tomuto účelu celkem 2,5 milionu korun.