Případ řízení krajského auta manželem hejtmanky prý policie odložila

Jestliže středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) svěřila auto poskytnuté krajským úřadem svému manželovi, který byl mimo jiné vyfotografován, jak superbem kraje jede do práce v benešovském kadeřnictví (což loni v srpnu vyvolalo značný ohlas v médiích i rozruch na politické scéně, vedoucí k tomu, že hejtmanka auto vrátila), bylo to z pohledu paragrafů v pořádku. V pondělí na to upozornil radní a předseda zastupitelů klubu ANO v krajském zastupitelstvu Martin Herman.

Hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová. | Foto: DENÍK/Milan Holakovský