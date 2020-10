„V minulých volbách jsme získali 3,4 procenta, teď máme čtyřikrát více. Je to velký úspěch, vděčíme za něj i díky práci všech dobrovolníků,“ řekl.

Podle svých slov měli Piráti oproti ostatním stranám několikrát menší rozpočet. „Na to, s čím jsme do toho šli a jaké máme nástroje, je to obrovský úspěch,“ podotkl Jiří Snížek.

Možné koalice však nechtěl komentovat. Nyní se prý poprvé sejde zastupitelský klub, vybere se vyjednávací tým a bude se jednat. „Zatím není nic jisté, teprve začínáme,“ podotkl.