Nejen samotní jezdci, ale i ti, kteří si silné stroje jen rádi prohlíží, si ve Středočeském kraji mohou vybírat. A akce jsou pojaté opravdu různorodě.

Jen máloco překoná 9. motorkářské požehnání v Mělníku. Tam motorce duchovní nejen požehná. On totiž s jezdci vyrazí i na silnici. Farní vikář Miroslav Matenko byl u toho, když mělnická motorkářská tradice startovala před devíti lety. „Tehdy nás bylo pět, vloni nás bylo přes 480,“ popsal, jak se tradici daří.

Mnoho lidí může lehce překvapit, že sám farní vikář jezdí na motorce. Jemu to ale přijde zcela normální. Jezdí téměř třicet let. Motorku podědil, když si jeho otec pořídil auto. „Na srazy ale jinak moc nejezdím, nemám na to tolik času. Když se odehrává motorkářské požehnání, to je něco jiného,“ vypráví.

Mělnické vyjížďce předchází bohoslužba v kostele. „Součástí je modlitba, čteme písmo svaté, následuje kázání, přímluvy za motorkáře i všechny řidiče. Končí to závěrečným požehnáním, pak všichni jdou ven ke svým motorkám, kde se pokropí svěcenou vodou. A na závěr je společná vyjížďka,“ popsal blížící se událost farní vikář. Již deváté motorkářské požehnání se odehraje 4. května.

Výjezdy motorkářů od kostelů jsou ale poměrně časté. Snad aby si milovníci motorek zajistili přízeň vyšších sil. Od čáslavského kostela sv. Petra a Pavla vyrazí také výjezd Freedom Čáslav 27. dubna. Motorkářům i jejich strojům požehnají v ten samý den v Městci Králové, kde jezdci vyrážejí v rámci jedenáctého motocyklového srazu.

Bez zajímavosti není ani příbramská Route 66. Třebaže ta „pravá“ route 66 je v Americe, podobnou je možné nalézt i ve středních Čechách. Jedná se o silnici I/66, která spojuje Milín a Příbram. Motorkáři na ni vyrazí již posedmé. Oproti té americké silnici s číslem 66 je o dost kratší. Měří necelých osm kilometrů. Jezdci ji na svých strojích otestují 13. dubna od 14.15 hodin.

Na motorkářské výjezdy se vydávají lidé všeho věku, profesí i postavení. Jakékoli rozdíly se na motorce smažou. Důvodů, proč vyjet na motorkářskou vyjížďku nebo i na větší sraz, je podle motorkářů hned několik. „Samozřejmě to je kvůli lidem, kteří mají stejný zájem, tedy motorky,“ vypráví Pavel Koňas, který má motorkářskou přezdívku Velkej kůň a chystá se vyrazit právě na Route 66.

To ale samozřejmě není všechno. Každý sraz má totiž nějaký doprovodný program, na které se jezdci těší. „Největší lákadlo jsou kapely, soutěže, potom jídlo, pití, zábava,“ poznamenal Pavel Koňas.

Když se pak jezdci setkají před vyjížďkou na smluveném místě, je kolem hodně ruchu. Mají si totiž co říct. Téma se pochopitelně nabízí samo: motorky. Rozhodně se ale nejedná o pasivní postávání kolem zaparkovaných strojů. „Řešíme i různé technické vychytávky, téměř každý si motorku upravuje podle svého, spousta věcí se dá dokoupit, vylepšit,“ dodal motorkář.

Velkým tématem mezi motorkáři je prý i cestování po Evropě na motorce. „To je hodně aktuální, poslední dobou se tak hodně vyráží po Evropě. Vidím to i na tom, že hodně lidí teď obměňuje stroje,“ podotkl Koňas. Podle jeho zkušenosti tak teď „frčí“ velká endura. Jejich výhoda tkví v tom, že s nimi lze jezdit po dálnici, ale i v terénu. „Jsou v tomto ohledu velmi komfortní,“ doplnil Pavel Koňas.

Změnou v posledních zhruba pěti letech je také prý i fakt, že na motorkářských sraz přibývají ženy. Ne jako doprovod, ale jako řidičky. „Vysvětlení je jednoduché, když chtějí jezdit, nemusejí se spoléhat na to, že je někdo sveze, tak si koupí mašinu svoji. V republice existují i ženské motorkářské kluby, které pořádají charitativní akce,“ poznamenal motorkář přezdívaný Velkej kůň.

VYBRANÉ VYJÍŽĎKY

7. Sobotní přejezd české Route 66 – 13. dubna 2019 ve 14.15 – náměstí T. G. M. V Příbrami

11. MOTO Městec Králové – 27. dubna od 10 hodin – náměstí Městec Králové

Freedom Čáslav – 27. dubna od 12.00 - náměstí v Čáslavi (sraz u kostela sv. Petra a Pavla již v 10.30)

9. vyjížďka Zahřátí pneu – 4. května od 13.30 (sraz ve 12.30) – Libenice

9. motorkářské požehnání – 4. května od 12.00 – kostel sv. Petra a Pavla v Mělníku (sraz již v 10.30)

3. sraz Létajících cihel – 4. května od 10 hodin – čerpací stanice Shell v Mělníce

VYBRANÉ VÝSTAVY A BURZY

Burza & Oldtimer výstava 2019 – 20. dubna od 7 do 12 hodin – tankodrom Milovice

auto-moto-veteran Burza – 28. dubna od 7 hodin – Chrášťany u Českého Brodu na Kolínsku