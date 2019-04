„Na velikonoční prodejní výstavě výrobků klientů domovů seniorů a dalších zařízení poskytujících sociální služby, která se (stejně jako obdobná akce předvánoční) koná dlouhodobě s tradicí již od roku 2003, se objevilo velké množství slepiček, kuřátek, zajíčků, ale i dalších zvířátek; třeba číči byly v kurzu – a to od těch textilních po keramické. Samozřejmě nemohly chybět ani velikonoční věnce a zdobená vejce připravená na různé způsoby – ať už jako běžné kraslice, nebo dekorace na ošatce – či třeba zápich v zelenajícím se osení. Pracovníci krajského úřadu a jeho návštěvníci si samozřejmě mohli jako tradičně koupit i beránky – a také nádivky se našly. A pomlázky, ty snad ani není třeba zmiňovat.

Tohle všechno vyrobili nejen senioři, ale i obyvatelé domů pro osoby se zdravotním postižením, stejně jako klienti organizací starajících se o handicapované děti. Celkem dorazilo 54 vystavovatelů: jak z řad příspěvkových organizací kraje, tak i neziskových organizací. „Bereme to jako skvělou příležitost, jak mohou představit své výrobky a služby,“ pochválila Heřmanová nápad, který funguje napříč volebními obdobími a nezávisle na tom, kdo kraji zrovna vládne. Aktivizační pracovnice jednotlivých organizací zároveň mohou omrknout, co vyrábějí jinde, třeba se i kolegyň poptat na zkušenosti – a svým klientům díky tomu nabídnout nové podněty.

To, co viděla, si radní Heřmanová nemůže vynachválit. „Musím říci, že to, co dokážou šikovní klienti domovů vytvořit, je mnohdy neuvěřitelné,“ připomněla s tím, že sama nakoupila plno jarního zboží: pro potěšení rodiny i k výzdobě kanceláře. Podobně si počínali i další pracovníci – a tak je jisté, že jarní nálada na hejtmanství zůstane i po skončení půldenní výstavy.