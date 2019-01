Střední Čechy – Jak nejenom dosáhnout toho, aby se občané cítili bezpečněji, ale také skutečně přispět ke snížení počtu páchaných trestných činů? Jak rozjet účinnou prevenci včetně cíleného směrování hlídek do míst a časů, o nichž statistiky kriminality prozrazují, že mají zločinci pré – a to tak, aby se tam policisté a strážníci nesetkávali, ale střídali (a lokalita tak byla pod dohledem více)? Odpověď na tyhle otázky se snaží nabídnout projekt středočeské policie Bezpečné město/obec, na kterém policisté spolupracují nejen s konkrétními radnicemi a jejich strážníky, ale a již dva roky také s krajem.

Společným dílem bylo i uspořádání konference o bezpečných městech. Po dva dny ji v Nesuchyni na Rakovnicku organizoval Vzdělávací institut středočeského kraje, který se nevěnuje pouze vzdělávání pedagogů, pracovníků v sociálních službách či představitelů veřejné správy a rekvalifikacím, ale zaměřuje se také právě na preventivní projekty.

V rámci akce, jíž se účastnilo 80 odborníků na prevenci kriminality z celé republiky – vedle zástupců domácích samospráv i policistů také hosté například ze severu Moravy, Ústecka, Liberecka či Pardubicka – se Středočeši pochlubili úspěšnými projekty hodnými následování. A je jich dost, byť první pohled na čísla by mohl vyvolávat jiné pocity: Praha a střední Čechy totiž nelichotivě vévodí republikovým statistikám kriminality (ovšem z tohoto pohledu mají značně specifické podmínky). O to více však vlastně mohou být středočeské zkušenosti inspirující jak v rámci dalších oblastí kraje, tak i pro kolegy z jiných regionů.

S velkou pozorností se setkalo představení nového webu bezpecnystredoceskykraj.cz, který nejen přináší preventivní informace a doporučení, jak nepříjemnostem předcházet, či aktuální dopravní zpravodajství, ale nabízí souhrnné informace k bezpečnostní situaci včetně statistik a map kriminality. Kdokoli se tak snadno může třeba přesvědčit, že nejhorší situace je v nejbližším okolí metropole (zvláště v oblastech jižně a jihovýchodně od hlavního města) a dále na Kladensku, Příbramsku a Mladoboleslavsku; naopak nejpříznivěji se jeví Rakovnicko a Kutnohorsko. Ale věděli jste, že i Benešovsko? Podstatné je, že nechybí ani webové šablony pro obce a města. Ty si tak snadno mohou vytvořit podobné stránky zaměřené na konkrétní lokalitu, zabíhající na jejich území až do těch nejmenších podrobností.

Podrobně byly v rámci konference představeny také dva ze tří nejúspěšnějších projektů ze soutěže Nejlepší preventivní projekt v ČR na místní úrovni za rok 2017: jeden domácí a druhý ze severu Moravy. Středočeský kraj se pochlubil kampaní Senior v kyberprostoru, varující starší občany před nebezpečími, jaká mohou přinášet nejenom počítače, ale i mobilní telefony. Zaujal také karvinský projekt značení jízdních kol a invalidních vozíků „syntetickou DNA“, tedy způsobem umožňujícím spolehlivou identifikaci v případě krádeže.

Středočeši ovšem v rámci konference hráli prim. Měli co ukázat – a jejich zkušenosti bude dál šířit metodická publikace Jak vytvořit Jak vytvořit Bezpečné město (obec). V rámci programu konference ji pokřtili středočeský policejní ředitel Václav Kučera, krajský radní pro oblast bezpečnosti a ICT Robert Bezděk (ANO) a Michal Barbořík z odboru prevence kriminality ministerstva vnitra. „Dnešní doba nahrává bezpečnostním rizikům z mnoha oblastí, aniž si to lidé uvědomují,“ připomněl radní Bezděk (ANO), proč jsou podobné projekty velmi důležité. A právě nová publikace radí, jak na to: od zahájení spolupráce radnice s policisty a s dalšími partnery až po společné uplatňování konkrétních opatření ke snížení kriminality ušitých na míru konkrétnímu území. Na přípravu publikace dostal Středočeský kraj od ministerstva vnitra stotisícovou dotaci.