Ty při registraci zájemců poslouží k ověření profese – tedy příslušnosti k prioritní skupině pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců škol a školských zařízení (avšak k dispozici je dostanou jen ti pracovníci, které vyberou jejich ředitelé). Vakcinace, jež se podle informací ministerstva školství bude týkat jak učitelů, tak nepedagogických pracovníků zajišťujících provoz škol, by měla začít v sobotu – navzdory tomu, že očekávání rozsáhlejšího návratu dětí do lavic, spojované s pondělkem, se mění v pouhou chiméru.

V první fázi budou mít na vakcínu nárok zaměstnanci škol ve věku 55 let a více, uvedla ve středu na středočeských webových stránkách věnovaných očkování proti koronaviru Jana Pancířová z krajského úřadu. „Výběr pracovníků s přednostním právem na vakcínu budou mít na starosti ředitelé,“ potvrdila. „Očkování bude dobrovolné, přihlašovat se k němu budou zájemci sami,“ upřesnila dále. S dodatkem, že další fáze očkování zaměstnanců škol – kdy už by přišla řada i na mladší kolegy – by se mohla spustit zhruba za tři týdny.