Konkrétní obrysy – prozatím alespoň na papíře – by za měsíc měly začít dostávat úvahy o proměnách veřejné dopravy spojující severovýchodní část Středočeského kraje s Prahou – ale rovněž na druhou stranu s Libereckem. Cestující by se časem měli dočkat rychlejších a častějších vlaků; zřejmě pak rovněž úprav nynějšího systému autobusových linek – přinejmenším těch dálkových.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jan Buriánek

Naznačuje to alespoň soutěž, kterou vyhlásila Správa železnic. Hledá zpracovatele studie proveditelnosti, jež prověří možnosti modernizace směrem od Mladé Boleslavi na Turnov a Liberec (a to včetně navazujícího přeshraničního spojení do Polska).