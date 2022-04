Ředitelé škol ke kauze pražské učitelky: Výklad byl nešťastný a nevhodný

Veřejností rezonuje případ pražské učitelky, která v hodině před žáky používala dezinformace a lži o ruské agresi na Ukrajině. Navíc odkazovala i na dezinformační média. Žáci učitelku nahráli a ta vzápětí dostala výpověď. Zeptali jsme se čtyř ředitelů větších škol na Nymbursku, jak by s takovou situací naložili a co si o projevu pražské učitelky myslí. Shodují se na tom, že kantorka „šlápla vedle“ a podobné propagandy se dopustit neměla. Někteří by také sáhli k propuštění, jinde by nejdříve volili osobní pohovor, či konzultaci s právníkem. Názory ředitelů nabízíme přehledně.

Předchozí 1 z 5 Další Vlastimil Špinka, ředitel ZŠ Václava Havla Poděbrady:

„Především jsem přesvědčen o tom, že žádného pedagoga s podobnými názory na naší škole nemáme. Komunikujeme spolu s učiteli to, o čem se s dětmi bavit, jakou formou a o takových věcech zkrátka mluvíme mezi sebou. Pokud by k něčemu takovému přece jen došlo, pak bych zvažoval konzultaci s právníkem. Taková věc není pouze odsouzeníhodná, ale je třeba také nalézt správný postup vůči takovému pedagogovi. Abychom tento problém neřešili nesprávnou a nelegální cestou." Petr Novák, ředitel ZŠ Městec Králové:

„Především dodržujeme jednu zásadu, že žádná politická propagace do škol nepatří. Pokud by k něčemu takovému mělo dojít, tak si myslím, že ředitel pražské školy postupoval správně. Také bych s takovou učitelkou rozvázal pracovní poměr. A začíná-li se hovořit o případném postihu školáka, který paní učitelku natočil, tak jsem z toho vyrozuměl, že natáčet začal až ve chvíli, kdy žákům začal být projev paní učitelky „divný". A v takovém případě se nemůže o potrestání žáka uvažovat." Jiří Cabrnoch, ředitel ZŠ Letců R.A.F. Nymburk:

„Přiznám se, že příliš informací o té kauze nemám. Každopádně učitelé by měli dodržovat určitá pravidla demokratické výuky dětí. Osobně bych takovou situaci řešil nejprve zásadním pohovorem s takovým pedagogem. Zřejmě bych to neviděl na okamžité propuštění, ale následovaly by určitě například častější hospitace ve třídě na hodinách, ve kterých učí." Vlastislav Sýkora, ředitel ZŠ TGM Poděbrady:

„Zmíněná paní učitelka se neměla pouštět na tenký led. Politické názory do školy nepatří, a pokud vím, ona v podstatě propagovala ruskou agresi. Na to už je v současné době paragraf a ona se tím dopustila přestupku. V takovém případě pak neměl ředitel školy příliš na vybranou. Pokud by se něco takového stalo na naší škole, i když doufám, že se bavíme v čistě teoretické rovině, zřejmě bych také neměl na výběr." Petr Paták, ředitel SOŠ a SOU náměstí Edvarda Beneše 2353, Kladno: Petr Paták, ředitel SOŠ a SOU na náměstí Edv. Beneše, KladnoZdroj: archiv školyJak byste u vás řešili případ, který se stal v pražské ZŠ?

„Postupoval bych podle scénáře, který v naší škole v krizových případech realizujeme. Postupně se k dané situaci vyjádří žáci, pedagogové i rodiče. Na základě zjištěných faktů navrhuji další postup a vyvozuji důsledky. Zmíněnou kauzu z pražské školy můžu posuzovat pouze na základě informací v médiích. Pokud bych obdobnou situaci řešil, zabýval bych se jí v rovině pracovněprávního vztahu, ale věnoval bych pozornost i porušování školního řádu. V této kauze jsem nejvíce šokován z toho, že paní učitelka nebrala ohledy na nově příchozí ukrajinskou žákyni, pro kterou to bylo zajisté traumatizující.“ Co si vlastně o projevu učitelky myslíte?

„Myslím si, že se paní učitelka k tématu velmi nevhodně vyjádřila. Učitel by měl pracovat s fakty a vést žáky k tomu, aby dokázali pracovat s informacemi. V současné době budeme realizovat pro pedagogy a žáky školení v oblasti mediální gramotnosti, zejména práce s dezinformacemi.“ Upozornil jste například v souvislosti s kauzou vaše pedagogy, aby se do podobných debat při výuce raději nepouštěli?

„MŠMT vydalo krátce po vypuknutí bojů na Ukrajině doporučení, jak ve výuce s žáky pracovat. Nezaznamenal jsem žádný problém jak ze strany žáků, tak vyučujících. Ve škole máme ukrajinské žáky i ukrajinskou paní učitelku. Organizovali jsme sbírky pro konkrétní ukrajinské uprchlíky, byla to obrovská vlna solidarity."

