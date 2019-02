Populární pořad Pochoutky připravil na závěr letošního roku hned několik speciálních vydání, které budou trvat vždy dvě hodiny. „Na Štědrý den se po 10. hodině můžete těšit na vzácné hosty. Moderátoři Naďa Konvalinková a Patrik Rozehnal si budou povídat s vynikající českou herečkou Jiřinou Bohdalovou a režisérem úspěšné pohádky Anděl páně 2 Jiřím Strachem," přiblížil šéf programu Regionu Pavel Kozler.

„Čekání na Štědrý večer si mohou posluchači Regionu v sobotu zkrátit po 13. hodině tradiční českou pohádkou, rozbalování vánočních dárků pak doprovodíme pásmem nejoblíbenějších koled po 17. hodině a Rybovou Českou mší vánoční po 18. hodině," prozradil další zajímavosti ze štědrodenního programu Pavel Kozler.

Pochoutky vysílané na 1. svátek vánoční budou ve znamení rodinné dvojice, matky a dcery. Herečka Iva Janžurová a její dcera, rovněž herečka, Sabina Remundová vám odhalí tajemství, jak se slaví Vánoce u nich doma. Také 25. prosince začnou Pochoutky krátce po 10. hodině dopolední.

Silvestrovské vysílání

Plné zábavy bude silvestrovské vysílání Českého rozhlasu Region. „Na Silvestra se mohou posluchači těšit na pěkně veselou partičku. Ivan Mládek, Lenka Plačková a Jan Mrázek vás v Silvestrovských Pochoutkách po 10. hodině bezesporu pobaví spoustou historek spojených s koncem roku," vypíchl jeden z pořadů Pavel Kozler.

Uniknout by vám na Silvestra neměl ve 13 hodin ani poslední díl pořadu Co vy na to, doktore? Čtyři populární doktoři - Radim Uzel, Roman Šmucler, Petr Šmolka a Petr Arenberger - se v něm zamyslí právě nad Silvestrem. Dozvíte se, proč je Silvestr pracovní den, pokud zrovna nevyjde na sobotu, i když se toho v tento den zrovna moc neudělá, ale i to, v čem se liší oslavy konce roku na Hradě s oslavou v Bílém domě nebo Buckinghamském paláci.

„Poslední tři hodiny letošního roku budou ve vysílání Regionu ve znamení Silvestrovské Humoriády," odtajnil náplň poslední noci roku na Regionu Pavel Kozler. Bavit vás budou Václav Vydra, Luděk Sobota, Uršula Kluková, Ladislav Županič, Naďa Konvalinková, Petra Černocká, Josef Mladý, Ota Jirák a Pavel Nový.

Scénky do vysílání tentokrát budou vybírat sami hosté, pro které si moderátor Patrik Rozehnal vybral pestrou paletu archivních scének. Bude mezi nimi i velmi oblíbené téma - erotika. „Věřte, že naši hosté prozradí spoustu pikantností," řekl Pavel Kozler.

Novoroční program

Přípravu novoročního oběda si pak můžete zpestřit poslechem Novoročních Pochoutek. Ty budou ve znamení tří osobností spojených se spoustou zábavy.

Gustav Oplustil je český televizní a rozhlasový scenárista, dramaturg, režisér a příležitostný herec malých rolí, často bývá označován jako legenda nejen televizní zábavy. Antonín Procházka má přezdívku "Plzeňský Moliér", jeho komedie plní divadla po celé České republice. A do třetice režisér spousty velkých televizních Silvestrů, ale také mnoha populárních seriálů Jiří Adamec.

Český rozhlas Region Střední Čechy naladíte na frekvenci 100,7 FM.