Zastání se Praha dočkala jen u středočeské hejtmany Petry Peckové (STAN). „Nemyslím si, že by ze strany primátora Zdeňka Hřiba šlo o politickou kampaň; v tom máme s Vítkem Rakušanem (ministr vnitra – pozn. red.) různé názory. Chápu, že pan primátor hájí zájmy Prahy. Dlouhodobě upozorňuje, že Praha to nezvládá a je třeba uprchlíky přerozdělovat. Chybí ale nástroje, které by umožnily, že vezmu třicet tisíc ukrajinských občanů a přemístím je jinam,“ řekla pro Deník hejtmanka s tím, že nepředpokládá, že by se systém začal hroutit.

Uzavření centra pro běžence: Hejtmanka Pecková vystoupila proti Rakušanovi

„Přicházejících uprchlíků ubývá, mohou začít přirozeně spádovat a je možné, že půjdou do jiných měst. Naše zkušenost s ukončením činnosti KACPU v Mladé Boleslavi a v Příbrami ukázala, že uprchlíci začali využívat pracoviště odboru azylové a migrační politiky, cizinecké policie i dalších institucí. Naše KACPU v Kutné Hoře jsme připraveni posílit – mimo jiné i uvolněnými kapacitami z Prahy,“ uvedla Pecková.

Nefér a nekolegiální

Další představitelé krajů někdy tvrději, někdy mírněji počínání Hřiba odsoudili. „Nemůžeme z toho mít radost. Je to jisté politické gesto, které učinil pan primátor vůči vládě… Někdo to odpracovat musí, takže to budou ostatní asistenční centra, která musí zůstat otevřená. Nejsme v situaci, že bychom tato asistenční centra mohli zavírat, takže z tohoto pohledu je to nefér. Je to jeho, řekněme, nějaký spor s vládou. Osobně si myslím, že vláda by skutečně mohla řešit některé věci rychleji,“ prohlásil hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (ANO).

Ani další hejtmani nepočítají s tím, že by svá centra po vzoru Prahy a v rámci odvety zavřeli. V jednu chvíli to připustil pardubický hejtman Martin Netolický (ČSSD), který ale nakonec ustoupil. „Přestože bych teď mohl hrát politickou hru, tak to dělat nebudu. Nechceme dělat naschvály, a proto nebudeme naše asistenční centrum od středy uzavírat, avšak pokud by mělo z důvodu uzavření Prahy docházet k jeho přetížení, tak to budeme řešit,“ prohlásil Netolický.

K tomu se připojil i jeho protějšek ze sousedního královehradeckého kraje Martin Červíček (ODS). „Doufám, že nezačíná politikaření a že neustále platí pravidla krizového a systémového řízení, a to zejména v nouzovém stavu ustanoveném pro zvládnutí uprchlické krize. A kde je odpovědnost ministerstva vnitra za to, aby v rámci svých možností plnily všechny kraje přijatá opatření pokud možno stejně a ne podle toho, jak zrovna koho napadne? Až úsměvně na mě působí představa, že za Prahu to zvládnou ostatní kraje,“ řekl ČTK.

Změní něco schůzka s premiérem?

Někteří hejtmani se do kolegy z Prahy pustili na sociálních sítích, třeba jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL). „Pomůže to nějak? Ne. Ono totiž to KACPU není jenom o tom, kde ten člověk bude bydlet, ale je to pomoc s vyřízením všech formalit a nabídnutí nouzového ubytování a tak dále. Pražské KACPU zajišťovalo ubytování pro asi deset procent registrovaných, zbytek si našel bydlení sám,“ napsal na Twitteru. A doplnil, že nevidí řešení ani v návrhu pražského primátora omezit vyplácení dávek uprchlíkům v Praze. „Nejde to právně, a i kdyby tak si lidi jednou za měsíc přijedou pro dávku do Pardubic a pořád budou bydlet v Praze,“ vzkázal Hřibovi.

Uzavření centra oznámilo vedení města před zhruba dvěma týdny po jednání magistrátního krizového štábu. O situaci a jejím řešení bude Hřib jednat v pátek s premiérem Petrem Fialou (ODS).