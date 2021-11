Navíc kolem ní bude vybudováno zázemí pro návštěvníky i pro mladé spisovatele, kteří budou moci inspirativní prostředí lesní osady a nedaleké kultovní Hájenky využívat při svých literárních pokusech. To jsou společné plány kraje, kupujícího chatu za téměř deset milionů korun, a Polabského muzea v Nymburce, jež se o Hrabalův odkaz už čtvrt století stará.

Zájemci se budou moci podívat i do prosklené pracovny v prvním patře chaty, které spisovatel s železničářskou praxí říkal stylově hradlo. „Zatím se ještě rozhodujeme, které předměty zůstanou součástí expozice v muzeu a které přesuneme přímo do chaty,“ uvedl ředitel muzea Jan Vinduška.

Mezi předměty, které má muzeum ve správě, patří například spisovatelův pracovní stůl, nádražácká plácačka pro výpravčího připomínající Hrabalovo působení na železniční stanici v nedalekých Kostomlatech, venkovní židlička nebo beranice a dva psací stroje.

„Máme na fotografiích zdokumentováno, že Hrabal za hezkého počasí psával i na zahradě své chaty,“ poznamenal ředitel muzea, které spravuje i spisovatelův vůz Ford Escort. „Řadu věcí jsme získali od Hrabalovy švagrové Dáši, spoustu jich věnovali jeho přátelé,“ doplnil Vinduška.

Hrabalovu chatu kupuje kraj

Majitelem Hrabalovy chaty v Kersku bude Středočeský kraj. V minulém týdnu radní koupi nemovitosti jednomyslně schválili.

Původní cena byla 11,9 milionu korun. „Po sérii jednání jsme s prodávajícím došli k ceně 9,9 milionu korun,“ potvrdil krajský radní pro kulturu Václav Švenda a připomněl, že hodnotou chaty je především odkaz jednoho z největších spisovatelů 20. století. A ten chce kraj chránit.

Koupě však není jedinou investicí. Aby vznikl multifunkční objekt sloužící nejen turistům a mladým spisovatelům, ale i ke školním pobytům, počítá kraj v příštích čtyřech letech s dalšími přibližně patnácti miliony.

Turistům mají sloužit také moderní aplikace. „Pokud se v rámci aplikace podívají návštěvníci do telefonu v chatě na některé místo, uvidí jej tak, jak vypadalo v době, kdy tam Hrabal pobýval,“ nastínil ředitel Polabského muzea.

Chata byla zničená od koček

Chatu kraji prodává dědic Radek Eliáš. „Kvůli formalitám po Hrabalově smrti jsme se dovnitř dostali asi až po měsíci. Zničily to tam kočky a navíc chatu navštívil zloděj, dodnes nevíme, co všechno si vzal. Byla tu spousta rozházených papírů,“ vzpomíná dosavadní majitel na stav, ve kterém stavení přebíral. V rámci možností jej dal do pořádku a poté navštěvoval. Kočky se prý rozutekly, část chodila dál k sousedovi. „Byly vždycky zvyklé tady žít divoce. I za Hrabala,“ připomíná dědic chaty.

Před několika měsíci se z rodinných důvodů chatu rozhodl prodat. Nechtěl však, aby obydlí po slavném spisovateli koupil někdo jen kvůli pozemku. „Měli jsme také podmínku, aby mluvil česky. Objevil se vážný zájemce, který pana Hrabala znal a chtěl chatu užívat s tím, že zachová ducha tohoto stavení. Když se však kolem prodeje strhl mediální humbuk, od koupi ustoupil,“ vypráví Eliáš.

Nakonec se tedy kupcem stal Středočeský kraj. Ten chce chatu otevřít pro veřejnost v roce 2024 u příležitosti 110. výročí narození Bohumila Hrabala.