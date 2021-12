„V České republice chyběla nejen horská dráha, ale i velký zábavní park, jak ho známe z většiny evropských zemí. Rozhodli jsme se proto spojit s belgickou společností Plopsa, která v Evropě provozuje osm zábavních parků, a dětem z celé České republiky přivézt do Prahy koncept, který si užívají miliony spokojených návštěvníků ročně,“ vysvětlil ředitel projektu Majaland Praha Otto Jerman. „Celý park, jednotlivé atrakce i doprovodný program tematicky ladíme v duchu pohádkových postaviček včelky Máji, Vilíka a Vikinga Vika," dodal.

Nejdražší vstupné do Majalandu mají osoby vyšší než jeden metr, ty zaplatí o víkendech a svátcích 499 korun, menší pak o stokorunu méně. Provozovatel slibuje i slevy a nižší vstupné ve všední dny.

Stejně jako jinde i zde je třeba dodržovat platná nařízení kvůli nemoci covid-19. Před vstupem se návštěvníci musí prokázat potvrzením o očkování nebo o prodělané nemoci covid v posledních 180 dnech. PCR test ne starší 72 hodin mohou předložit osoby od 12 do 18 let, které se nemohou ze zdravotních důvodů očkovat, rozočkovaní a osoby na služební cestě. Děti do 12 let věku nemusí předkládat žádné potvrzení, pokud nevykazují příznaky nemoci covid-19. Děti ve věku do 6 let nemají povinnost nosit roušku ani respirátor.

Mezi atrakcemi nechybí 220 metrů dlouhá horská dráha, na které se každou hodinu sveze až 550 lidí rychlostí 40 kilometrů v hodině, deset metrů vysoké kolotoče, třiatřicetimetrová skluzavka, obří houpačky či autodrom. „Majaland je zábavní park se vším všudy. Vedle atrakcí proto nabídne třeba i dětské divadlo, hračkářství a restauraci,“ řekl Otto Jerman.

Horská dráha se do metropole vrací po několika letech. Jedna, zvaná Cyklon stávala od roku 1974 do roku 2018 na Výstavišti. Musela ale ustoupit modernizaci plánované prostor. Obrovská horská dráha pak jezdila do roku 1935 ve vršovickém Edenu a její délka přesahovala pět kilometrů.