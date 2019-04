S tím, že pak se sice uchýlí do soukromí, ale hned po šestinedělí, pokud ona i miminko budou zdravé, se chce k práci v politice vrátit. A nejen v té krajské. Či na komunální úrovni – je totiž také zastupitelkou v Benešově. Získala rovněž nominace na boj o posty v nejvyšším vedení hnutí ANO na republikové úrovni.

Hlavní díl péče o dítě má převzít manžel Jakub Pokorný. Ten je známý jako benešovský kadeřník – a před časem získal nechtěnou popularitu v rámci mediálně velmi intenzivně sledované kauzy služebního vozu Škoda Superb, který hejtmance poskytl krajský úřad ke služebním jízdám i k soukromému použití. Za volantem tohoto auta reportéři portálu Seznam.cz opakovaně zachytili i Pokorného. Následně se ukázalo, že smlouva s krajským úřadem to umožňovala – nicméně poprask, který se rozpoutal, vedl k vrácení auta. A k veřejnému prohlášení Pokorného, že ničeno krajského, kromě své manželky, už se ani nedotkne.

Podle hejtmančina vyjádření se její muž velmi těší na to, jak se o svého potomka bude starat. Naopak její první syn, dnes již dospělý, prý dává najevo, že s nějakou velkou pomocí z jeho strany se počítat nedá. I když se jako dlouholetý jedináček na sourozence také těší. „Hlídání ho jistě přejde,“ míní Jermanová. Poznamenala však, že se situace může vyvinout různě. „On má přítelkyni, jejíž maminka má půlroční holčičku. Tak leda by jezdili spolu,“ poznamenala.

Když už je řeč o ježdění a vožení, hejtmanka na otázku Deníku jednoznačně přikyvuje: jasně, že kočárek. „Ať je miminko dobré poloze,“ konstatovala. Neplánuje tedy žádné „kšíry“ čili popruhy na tělo. Opět ale dodává: nikdy neříkej nikdy. „Když byl syn malý, mezi šestou a osmou hodinou bezdůvodně řval; tak jsem ho nasadila do klokanky,“ svěřila se Jermanová na předvánočním setkání s novináři.

Jméno dítěte? Hezké, české a krátké

Prozradila také, že čeká holčičku. Jméno už má vybrané. Více však zatím říkat nechce; jen to, že je hezké, české a krátké. Na délku – zřejmě o třech písmenech – přitom klade důraz až nečekaný. V té souvislosti zavzpomínala, jak záviděla vrstevníkům jejich kratší jména, když se v dětství podepisovala a musela vypsat předlouhé J-a-r-o-s-l-a-v-a (což se ani nechtělo vejít do vyhrazených kolonek).

Takový postoj není ojedinělý. V minulosti Deník zaznamenal stesky školačky Anežky, jíž přišlo líto, že její mladší sestry se jmenují krátce a krásně Iva a Eva, zatímco ona jako nejstarší dostala jméno po mamince. „Akorát to bude překvapení, když to nebude holka,“ usmívá se hejtmanka. S takovou variantou nicméně nepočítá: „Ultrazvuky u různých lékařů ukázaly to samé.“

V době porodu se představitelka kraje chystá „zmizet“ tak důkladně, že o ní budou vědět jen nejbližší členové rodiny a spolupracovníci. Prozradit, zda si vybrala některou z porodnic na území kraje, v Praze nebo někde úplně mimo, rozhodně nehodlá. „Vím, co mě čeká – a nechci u toho přímý přenos do novin; tomu svého prcka vystavovat nechci,“ konstatovala.

Na novinářskou poznámku, že porodnice přece může zajistit anonymitu, jen zavrtěla hlavou. „Mám zkušenost s benešovskou nemocnicí – anonymitu nezaručí,“ prohlásila ve zjevné narážce na to, jak se v minulosti řešil na internetu i v tisku její incident se zdravotnickým personálem z doby, kdy byl její manžel krátkodobě hospitalizován.