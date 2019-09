„Závod je zároveň posledním podnikem nového šampionátu Grand Prix historických automobilů,“ upozornil s tím, že tento cyklus s putovním pohárem, připravený letos poprvé, je vypsán pro skutečné automobilové „pamětníky“: pro stroje vyrobené do roku 1939.

Sobotní dění začne na okraji nynější Prahy již osm ráno, kdy začne přejímka vozidel ve zbraslavské ulici U Národní galerie (u zámku); auta pak budou vystavena na Zbraslavském náměstí. Tam ostatně na střežené ploše mohou účastníci parkovat již od pátečního večera.

Pácl také upozornil na zbraslavský zámek, kde bude mít zázemí právě Autoklub ČR. Premiérově chystá i nabídku pro nejmenší fandy, a to dětské dopravní hřiště se zábavným kvízem. „Poprvé se společně představí také dvě výstavy o historii Autoklubu a století motorismu. Žhavou současnost naopak připomenou závodní rally speciály Škoda Fabia R5 Filipa Mareše, čerstvého juniorského mistra Evropy, a Peugeot 208 R2 Jana Talaše, úspěšného reprezentanta ACCR Czech Rally Teamu,“ konstatoval Pácl s tím, že od obou jezdců by příznivci měli získat i autogramy.

Dojde však také na výstavu historických jízdních kol z dob, kdy se těmto šlapohybům ještě říkalo velociped či nanejvýš bicykl; doplní ji i výuka jízdy na vysokém kole. Není to náhoda: se závodem Zbraslav – Jíloviště se pojí i „XXXVI. ročník Jízdy s vrchu Jíloviště – Zbraslav“. Na ten pořadatelé z Veteran Bicycle Clubu Zbraslav navážou ještě nedělním výletem na Karlštejn (který se ostatně týká i automobilistů).

Samotný dvoukolový závod vonící benzinem začne v sobotu hodinu po poledni, kdy budou ze Zbraslavského náměstí startovat jízdy do vrchu. V 16.30 se ve Zbraslavi uskuteční vyhlášení vítězů kategorie formule a závodních poválečných vozů. Následovat bude hromadný přejezd za doprovodu Policie ČR do Jíloviště. Tam se chystá defilé vozů, a to 17.30 do 18.30. Kompletní výsledky se pak účastníci dozvědí při večerním rautu v hotelu Palace Cinema.

Závod Zbraslav – Jíloviště

První ročník se jel 25. března 1908; z náměstí ve Zbraslavi na vrchol Cukráku tehdy vyrazilo 17 motocyklů a 16 automobilů. Závod, který se výrazně zasloužil o popularizaci motorismu a motoristického sportu u nás, byl pořádán pravidelně při příležitosti konání pražského autosalonu.



V roce 1926 tento závod – konal se právě desátý ročník, když přerušení přinesla válečná pauza – vyhrála legendární Eliška Junková. Startovala s vozem Bugatti v kategorii závodních automobilů do 2000 ccm.



Poslední ročník před druhou světovou válkou se uskutečnil v roce 1931 (předtím se závod nekonal v roce 1928, a to kvůli špatnému stavu vozovky). K překvapivému ukončení tradice přispělo, že závod už nebyl zařazen do seriálu mistrovství Evropy – a navíc se vyskytly hlasy odpůrců: trať vedoucí ulicemi města prý není bezpečná, proti pořádání závodu pro zábavu movité honorace protestovali lidé bydlící v okolí trati.



První pokus o vzkříšení závodu se pojí s rokem 1962 a aktivitou Automotoklubu Svazarmu při obchodním domě Bílá labuť. Dlouhodoběji se ale závod neujal: rozhodující bylo zjištění, že modernějším (a rychlejším) vozům už trať nevyhovuje.



Od roku 1968 závod obnovil čerstvě vzniklý Veteran Car Club Praha – a dodnes je jeho pořadatelem. Zúčastnily se tehdy jak renovované vozy, tak i „stará auta“, stále ještě používaná v běžném provozu. Dnes jde o jedinečnou přehlídku funkčních veteránů. „Závod bereme jako závazek vůči jeho tradici – a každoročně usilujeme o zpestření programu,“ uvedla ředitelka závodu Marketa Profeldová.



Zdroj: Autoklub ČR, záznamy Jaroslavy Brutarové