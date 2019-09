Středočech je zpět. Po dvouleté pauze se středočeské hejtmanství vrací k vydávání bezplatného tištěného zpravodaje, distribuovaného podobně jako rozmanité radniční listy. Má ostatně i podobnou strukturu. Alespoň to naznačuje první číslo, srpnové, jež se v pondělí 2. září coby novinka objevilo na tiskové konferenci hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO).

Scan titulní strany krajského zpravodaje Středočech. | Foto: Deník / Archiv

Ta také promlouvá už z titulní strany. Mimo jiné zdůrazňuje, že chce uspíšit dostavbu dálnice D3 očekávanou už před 20 let – včetně polemiky s názory, že by stačilo rozšířit nynější silnici I/3 – či sděluje, že poslední tři roky se Středočeskému kraji vede nejlépe v celé jeho historii. Na poslední straně zase zve na svůj úřední den v regionu, kdy bude připravena na setkání s občany 24. září na Městském úřadu v Nymburce. Uvnitř listu také představuje své dojmy z pracovní cesty do Washingtonu, v pořadí již třetí. Nechybí však ani upozornění na aktuální iniciativu kraje směřující ke změně stavebního zákona, aby lidé nemuseli dlouho čekat na rozhodnutí ve stavebním řízení, na možnost zúčastnit se hlasování o rozdělení 50 milionů korun v rámci takzvaného participativního rozpočtu – či na Ceny hejtmanky Středočeského kraje pro významné osobnosti.