Odpovídá jím na slova hejtmanky Peckové, zveřejněné taktéž na facebooku . A Kladeňáci nebudou muset dlouho uvažovat, o čem je řeč: o slíbených penězích na rekonstrukci zimního stadionu ze čtyřicátých let minulého století. Navzdory slibům ze září 2020, které zněly přímo vznešeně a naznačovaly spojení prostředků města s podporou státu i kraje, zůstalo Kladno nakonec na financování samo. A rekonstrukce se zadrhla.

Sliby zazněly. Kdo je splní?

Když se tahle informace objevila v médiích, hejtmanka upozornila, že ji nikdo za Kladno nekontaktoval. Neudělal to primátor Volf, někdo z hokejového klubu Rytíři Kladno – či přímo Jaromír Jágr, považovaný za symbol kladenského hokeje. A předchozí vedení kraje podle jejích slov nenechalo tomu nynějšímu jakýkoli písemný záznam hovořící o tom, že by se kraj měl na rekonstrukci podílet: žádný zápis, tím méně usnesení. „Evidentně jen slibovali na tiskové konferenci před volbami ve stylu Slibem nezarmoutíš,“ odkázala Pecková na tiskovku ze září 2020, kdy mimo jiné za účasti Volfa či Jágra slibovali příspěvky tehdejší ministryně financí Alena Schillerová (za ANO), šéf vládní agentury pro sport Milan Hnilička či hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). A zdůraznila, že Kladno se na kraj neobrátilo s žádnou žádostí o dotaci na spolufinancování rekonstrukce.

Hejtmanka se brání, město ani primátor Volf ji prý se zimákem neoslovili

Že v minulosti nezůstalo jen u jedné tiskové konference, řekl v pondělí Deníku Martin Draxler (ANO), v minulém volebním období krajský radní pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu. A mimochodem: Kladeňák. Připomněl, že se „na kraji“ odehrálo několik jednání se zástupci města, Jágrem – a to i za účasti ministryně Schillerové. „Bylo přislíbeno, že v roce 2021 bude kraj jednat o finančním příspěvku,“ shrnul tehdejší závěry. S tím, že dohoda zněla tak, že na rekonstrukci jednoho z nejstarších zimních stadionů v republice dá město třetinu potřebné částky, třetinu se bude snažit zaplatit kraj a třetinu zaplatí stát.

Výslovně Draxler uvedl, že tato jednání se uskutečnila a bylo jich víc – nicméně zápisy se z nich nedělaly. To, že zápis neexistuje, však podle dalšího bývalého radního z řad ANO Roberta Bezděka, také z Kladna, nemusí hrát roli. „Neznamená to, že by si kraj neměl uvědomovat, jaká situace tam je,“ míní.

Že tiskové konferenci ze září 2020 předcházela domluva na spolufinancování podle modelu město-kraj-stát, potvrdil v pondělí i primátor Volf. S tím, že co bylo domluveno, by mělo platit – a město přece nemůže žádat o jiné dotace; tím by anulovalo předchozí výsledky jednání. „Přestože byl příslib na spolufinancování dán předchozím vedením kraje ústy Jaroslavy Pokorné Jermanové, není možné se nyní tvářit, že o něm není nic známo a že neexistuje,“ uvedl primátor. „Jediný ze současného vedení kraje, kdo se s námi o podpoře konstruktivně bavil, byl současný ministr dopravy Martin Kupka: s tím, že lze uvažovat o projednání podpory pouze v řádu jednotek milionů korun – což je pro tak obrovský projekt naprosto nedostačující,“ poznamenal. Kupka (ODS) navíc po jmenování ministrem na krajské posty rezignoval…

Nedohadovat se přes média

Primátor Volf vyjádřil naději, že se on si Jágr (jenž původně oslovil kraj jako první), budou s hejtmankou Peckovou moci setkat a pohovořit. „Není naším úmyslem vyměňovat si názory přes média,“ poznamenal. Připustil však, že na podporu od kraje město vlastně už moc nespoléhá – jakkoli hejtmanka prohlásila: „Pokud se na nás město Kladno obrátí, rádi se seznámíme s aktuálním stavem.“ Jednoznačně však primátor očekává, že se Kladno dočká peněz od státu. „Nejsme smířeni s tím, že by nás nepodpořila Národní sportovní agentura, která k obdobným účelům primárně existuje, s níž nadále jednáme, spolupracujeme – a má od nás veškeré dokumenty,“ uvedl v pondělí.

Tristní, řekla Schillerová o kladenském zimáku. Pomohou s Hniličkou?

A jek je to se zmiňovaným přirovnáním Peckové k Rathovi? Primátor Volf prostě zavzpomínal: „Musím připomenout tak trochu analogii z let minulých, kdy bývalý hejtman Petr Bendl slíbil výstavbu nové multifunkční haly. Po změně ve vedení kraje a s nástupem Davida Ratha se plány i sliby rozplynuly…“

Může se zrovna tohle stát podnětem k tomu, že by se krajská pokladna otevřela?