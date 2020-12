V hejtmanské pracovně na krajském úřadu s ní v rámci své pracovní návštěvy České republiky jednal Shafi Newaimi al-Hajri, chargé d'affaires (vedoucí úřadu diplomatické mise, v jejímž čele nestojí velvyslanec) Velvyslanectví Státu Katar v německém Berlíně.

Katarský diplomat přitom nepřijel pouze upozornit na fotbalové mistrovství světa, které bude jeho země hostit v roce 2022. Mimo jiné představil digitální aplikaci, kterou v Kataru vyvinuli mezi prvními na světě a plní třeba funkci občanského i zdravotního průkazu. Zajímal se také o středočeské úspěchy v boji proti pandemii koronaviru – a o zdravotní péči v kraji obecně.

Hejtmanka mu mimo jiné představila připravované investice právě do středočeského zdravotnictví, stejně do inovací či digitalizace. V té souvislosti upozornila na středočeská výzkumná centra, která rozhodně mají co nabídnout.

Zmínila například UCEEB v Buštěhradu; Univerzitní centrum energeticky efektivních budov Českého vysokého učení technického v Praze, kde se zrodilo zařízení SAWER, jež umí vyrábět vodu ze vzduchu. A funguje to i v oblastech s extrémně horkým a suchým počasím, jak se v příštím roce budou moci přesvědčit návštěvníci světové výstavy Expo 2020 v Dubaji; tedy v relativním sousedství Kataru.

Současně Pecková přiblížila střední Čechy jako „kraj krásných památek, kulturních zážitků a nádherné přírody, který je ideální turistickou destinací“.