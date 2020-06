Tentokrát na příchozí, kteří s ní mohou pohovořit, aniž by se museli objednávat či si předem sjednávat schůzku, bude čekat v úterý v Říčanech. Konkrétně v budově Staré radnice na adrese Masarykovo náměstí 83, informovala Helena Frintová z krajského úřadu. „Po delší pauze zde hejtmanka v úterý otevře svoji mobilní kancelář v čase od 10.30 do 16.00 hodin,“ upřesnila.

Sama hejtmanka připomíná, že přijít se pobavit o tom, jak kraj může pomoci, má příležitost opravdu každý. V minulosti jí využívali zejména starostové, zástupci spolků a organizací, pořadatelé kulturních akcí – ale i běžní občané; ti se často dostavili i s kopiemi dokumentů dokládajícími, jak se své trable snažili řešit doposud. Takové záležitosti byly následně předány konkrétním odborům krajského úřadu, aby záležitost prošetřily a buď se věci dále věnovaly samy, nebo poradily, kam se obrátit. „Při svých cestách regionem v minulých letech jsem se přesvědčila, že moje úřední dny v regionu má smysl pořádat,“ poznamenala hejtmanka.

S předstihem ohlašuje i další termín své přítomnosti v regionu – „mobilní kancelář“ se chystá otevřít také v Rakovníku, a to ve čtvrtek 25. června. Toto setkání s občany se chystá v Muzeu T.G.M. na Žižkově náměstí, a to ve stejném čase jako v Říčanech: od 10.30 do 16.00 hodin.