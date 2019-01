Benešov /FOTOGALERIE/ - Stereotyp cesty do zaměstnání nebo školy narušily v pátek ráno cestujícím na benešovském vlakovém nádraží manévry policistů, strážníků, pracovníků Českých drah a Správy železniční dopravní cesty.

Preventivní akce Vstup do kolejiště zakázán! se v Benešově uskutečnila v pátek 9. prosince ráno. | Foto: Zdeněk Kellner

Tak, jako se to děje na nádražích po celé České republice, uskutečnila se tam akce se všeříkajícím názvem Vstup do kolejiště zakázán! Zatímco někteří cestující, například také muž a žena s dětskými kočárky, udělali při spatření uniforem čelem vzad a z nástupiště odjeli výtahem, jiné ani neobvyklá situace neodradila od zaběhnutého rituálu.

„Celkem jsme při přecházení kolejí zastavili a také pokutovali patnáct lidí," potvrdil na závěr zhruba tříhodinové bezpečnostně preventivní akce mluvčí středočeských policistů Zdeněk Chalupa.

Někteří cestující z páteční cesty od vlaku odešli jen s domluvou, jiní ale museli sáhnout do peněženky. „Pokuty jsme uložili od čtyř stovek do tisícikoruny," připomněla jedna z policistek zúčastněných na akci.

Nejčastěji se načapaní cestující vymlouvali na nedostatek času. Jeden ze studentů se ale proti zásahu ohrazoval tím, že ho na přecházení kolejí neupozornila žádná výstražná cedule, a proto to není možné považovat za přestupek. Po policistech požadoval omluvenku do školy za zdržení a také videozáznam, jako důkaz, že skutečně přes koleje přecházel.

Vybudování podchodu

Policisté se ale poměrně často setkali také s těmi, kteří přebíhání kolejí mají povoleno - pracovníky Českých drah.

„Když jiní cestující vidí, jak těmto lidem policisté nic neudělají, není to pro ně ani pro celou tuhle preventivní záležitost dobrým příkladem," míní místostarosta Benešova Jiří Švadlena, který se akce na nádraží také zúčastnil. Současně ji zhodnotil jako prospěšnou, i když je jasné, že na nádraží nemůže být každý den tolik policistů.

„Problém přecházení kolejí se proto musí řešit i jinak. Pro nás je zásadní vybudování podchodu pod kolejemi až do ulice Jana Nohy, s návazností na cestu do Konopiště," řekl Jiří Švadlena s tím, že o této problematice osobně jednal také s ministrem dopravy Danem Ťokem a ten prý přislíbil, že se o problematice podchodu v Benešově bude bavit se zainteresovanými úředníky a popožene ji. „Slíbil nám podporu," dodal Švadlena.

Nejkratší cesta? Po kolejích

A jaký účinek měla akce na samotné cestující? Obecně se dá říci, jak na koho. Ti, co policejní manévry na benešovském nádraží viděli nebo dokonce prošli policejní kontrolou a třeba i zaplatili pokutu, se možná poučí a do kolejiště nejspíš v nejbližší době už nevstoupí.

Jiný dopad měly policejní manévry na ostatní, kteří o nich vlastně ani nevěděli. To se ukázalo už krátce po skončení akce. Cestující od vlaku opět zamířili do města nejkratší cestou, tedy přes koleje. Že se to nesmí, jim už nikdo nepřipomněl.

„Kvůli rizikovému chování na nádraží a osvětě přijel letos na benešovské nádraží takzvaný Preventivní vlak a byl o něj ze strany studentů velký zájem. Proto máme Českými drahami přislíbeno, že do Benešova tento vlak přijede nejméně jednou i následujícím roce," doplnila mluvčí benešovské radnice Martina Vachtlová.

