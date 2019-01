Střední Čechy – Zásahy spojené s likvidací polámaných větví i celých povalených stromů. To byla v noci na středu i během dopoledne nejčastější náplň činnosti středočeských hasičů. Skutečně se přihnal silný vichr ohlášený meteorology jako předzvěst návratu typicky zimního počasí – a nezůstalo to bez následků.

Právě motorové pily v rukou hasičů se při jejich odstraňování uplatnily ažaž – a to nejvíce na Příbramsku a Kutnohorsku. Odklízet spadané větve a někde i kmeny však bylo zapotřebí i v dalších regionech; jen během noci počet výjezdů hasičů spojených s počasím překročil desítku. V Nymburce pak hasiče v souvislosti s řáděním větru zaměstnalo ještě zajišťování bezpečí pod střechou, na níž se uvolnil okap.

Nárazy větru se nicméně „vandalským“ počínáním projevily i jinde – nejčastěji v podobě povalených popelnic. Neobstály ani kontejnery na odpad na kolečkách, které vítr dokázal posunout z jejich stanovišť. Třeba v Mladé Boleslavi se dokonce dostaly k vozovce – a do jejich vracení na místo se zapojili i členové hlídek strážníků.

Varování meteorologů před silným větrem ve středních Čechách trvá do středeční 18. hodiny – rozmary počasí však podle jejich dalších upozornění mohou potrápit řidiče i chodce také poté. Výstraha před náledím bude v rámci kraje platit také jen v řádu hodin – do půlnoci – nicméně sněhové jazyky lze v polohách nad 600 metrů očekávat i v dalších dnech: až do noci na sobotu. Upozorňuje na to i středočeský Portál krizového řízení.

Zásahy středočeských hasičů u spadlých stromů během noci na středu a dopoledne



- Benešovsko: Mezno, Kamberk

- Berounsko: Chyňava

- Kutnohorsko: Samopše, Úžice, Malešov

- Mělnicko: Býkev, Nosálov

- Mladoboleslavsko: Kováň

- Praha-západ: Mníšek Pod Brdy, Bojanovice

- Příbramsko: Březnice, Nechvalice, Křepenice

- Mezikrajská výpomoc: Líšná, Dvůr Králové nad Labem



Zdroj: HZS Středočeského kraje