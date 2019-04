Uživatele garážových bloků budovaných za komunismu se dá rozdělit do několika skupin: jedněm se podaří najít takovou garáž poblíž jejich domova a jsou ochotni za ni utratit velké peníze; další vlastní garáž na okraji města a využívají ji buď na parkování auta, ale častěji spíše motorky jako sezónní záležitosti. A potom tu je třetí skupina: kdy garáž slouží jako skladiště nepotřebných věcí, když lidé nemají k dispozici sklep.

Ve většině středočeských okresních měst vás garáž vyjde zhruba od 90 do 140 tisíc korun, pokud se vám nějakou volnou podaří vůbec sehnat. „To je ale výjimečné, není jich moc,“ podělil se o svoji zkušenost realitní makléř kanceláře Remax Lubomír Fleisig v Kolíně.

Podobnou zkušenost má Kristýna Bohuslavová z kanceláře Century 21 z Nymburka. „Vidím to docela špatně, garáže nejsou – a pokud ano, tak do pronájmu,“ vysvětluje. Garáže se tak stávají součástí realitního byznysu: pokud už někdo má garáž a nechce ji využívat, rád ji pronajímá. A jsou lidé, kteří je skupují a nechávají je vydělávat jim peníze.

Bezkonkurenčně jedním z nejdražších měst, co se týká garáží, je samotné město automobilů: Mladá Boleslav. Podle Jana Laška z Realit K+L můžete počítat s cenovkou od 300 do 500 tisíc korun, na okraji města se vám může podařit sehnat garáž kolem 250 tisíc. Podotýká ale, že se garáže stavěly za minulého režimu, kde byl pohled na komfort trochu jiný, než je dnes. „Stavělo se to na okraji města, na ploše, kde nic není. Dříve tam lidé šli klidně půl hodiny,“ popsal. Představa, že někde zaparkujete a potom vás čeká půlhodinová cesta domů, je pro řadu řidičů dnes nepřijatelná.

Tomáš Lenner z realitní kanceláře Reality Lenner v Příbrami upozornil na to, že velmi záleží na lokalitě. Některé garážové bloky totiž mohou být náchylné v tom ohledu, že se do nich může někdo častěji „podívat“ a garáž vykrást. „Když máme nějakou zajímavou, tak je celkem rychle prodaná,“ popisuje situaci Tomáš Lenner. A souhlasí s tím, že lidé garáže častěji raději pronajímají.

Ceny navíc rostou, upozornil Zdeněk Appl z rakovnické realitní kanceláře Appl Reality. „Průměr v Rakovníku byl nedávno 110 tisíc korun, za tyhle peníze ale garáž už neseženete. Cena je nyní kolem 130 až 140 tisíc,“ řekl. Řada lidí po garáži i sahá z důvodu bezpečnosti, aby auto měli schované. A pochopitelně rozhoduje i to, aby byla garáž poblíž domu. Pak si neváhají brát i hypotéku; pokud na ni ovšem domácnost dosáhne.

Ceny garáží ve středních ČecháchVe většině středočeských okresních měst začíná cena na 80 tisících korun, vyšplhat se v průměru může až na částku 140 tisíc korun.



Nejdražším městem je podle realitek Mladá Boleslav, kde může začínat cena garáží i na okraji města na 250 tisíc korun. Vždy ale záleží na poptávce a na technickém stavu. Garáže se zavedenou a funkční elektřinou bývají navíc dražší.



Lidé garáže často pronajímají, cena obvykle začíná na 1000 korunách za měsíc, může se vyšplhat i na 2000.



Obvyklá výměra garáže je mezi 19 a 21 metry čtverečními.



Vedle parkování osobních automobilů lidé využívají garáže na zaparkování motocyklu, nebo jako skladiště pro předměty, pokud nemají k dispozici sklep.