Okolnosti zpěvaččiny smrti okomentoval na Facebooku její syn Jan Rek. Je přesvědčen, že za smrt může postoj Horké ke covidu. Zpěvačka se odmítala očkovat a dávala opakovaně najevo, že se chce nakazit, aby vakcinaci nemusela podstoupit. Jen před pár dny před tragickou zprávou na svém profilu uvedla, že po prodělání bude moct opět chodit do divadla, kina, do sauny či jet na dovolenou.

„Tímhle komentářem 'děkuju' za užitečný příspěvek do diskuze. Sebrali jste mi maminku, která si na vašem základě stavěla veškeré svoje argumenty. Pohrdám vámi. Jste odpad. Za pozůstalé – syn," napsal na adresu odmítačů očkování, jejichž názory podle něj postoj Hany Horké ovlivnily.

Později poskytl rozhovor Českému rozhlasu. „Teď už jí nic moc nebylo, vyrazila normálně na procházku, ráno se převlékla. Jenom řekla tátovi, že ji bolí záda, tak jsme je namazali a šla si na chvíli lehnout. Podle všeho se udusila během deseti minut. Mělo to takhle rychlý spád,“ popsal poslední hodiny jejího života. Úmrtí tak dává do souvislosti s prodělanou nemocí. „Na nic jiného to nevypadá," uvedl s tím, že více by mohla zjistit pitva.

„Mamce bylo špatně pět dní a sama tomu šla naproti. Získávání protilátek nemocí neuznávám dávno. O to víc, když se mi vlastní máma udusí v posteli. Kvůli svobodě a názoru mi maminka nepřijde k promoci, svatbě, křtinám atd.," napsal hudebník Jan Rek na facebookový profil své matky.

Skupina Asonance, Hana Horká sedící úplně vlevoZdroj: Deník/Hana Josefová

Horká do kapely Asonance přišla v roce 1985 jako absolventka pražské konzervatoře. „Stává se hlavním trumfem vokální sekce" napsala kapela na webu. Poslední společné album nahráli v roce 2019 pod názvem Návrat krále.

