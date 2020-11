Deset tisíc korun, dvacet … nebo třeba až padesát. O finanční výpomoc kraje v řádu desetitisíců korun v podobě bezúročné půjčky na zvládnutí dopadů koronavirové krize mohli po jarní vlně šíření nákazy požádat středočeští živnostníci. Nabídky jich nakonec využilo bezmála šest tisíc. Náměstek hejtmanky Gabriel Kovács (ANO), který má na starosti oblast financí, upřesnil, že na sklonku října, kdy termín pro podávání žádostí vypršel, evidoval krajský úřad celkem 5805 žadatelů.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Luboš Hájek

Původně se přitom počítalo, že by jich mohlo být spíš tak desetkrát víc. Proto si vedení kraje zajistilo bankovní úvěr s výhodným úročením, aby byl na vyplácení podpor dostatek peněz. Kovács k tomu poznamenal, že z celkového pohledu je lepší jedna výhodná velká půjčka než situace, kdy by si museli samostatně půjčovat peníze jednotliví živnostníci, a to za nesrovnatelně horších podmínek. Obzvlášť v případě nebankovních úvěrů!