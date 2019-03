Jde o bezplatný vzdělávací program pro aktivní řidiče nad 65 let, který druhým rokem díky podpoře z Fondu zábrany škod (kam se odvádí část peněz ze zaplaceného povinného ručení) pořádá Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů Autoklubu ČR.

Na vodě jako na sněhu

Projekt zahrnuje přednášky připravované společně s krajskými radami seniorů – především ale praktické jízdy na polygonech. Senioři si mohou vybrat z osmi center bezpečné jízdy, kde si přímo za volantem otestují, jak jsou na tom, a pod vedením zkušených instruktorů si obnoví návyky spojené s řešením náročných situací. Třeba při smycích na vodě, nutnosti reagovat na nečekanou překážku a řešení dalších krizových momentů.

V Dlouhé Lhotě u Příbrami, poblíž svého bydliště, si to loni vyzkoušel i 67letý řidič Pavel, který za volantem svého Fiatu 500L ujede ročně něco mezi deseti a patnácti tisíci kilometry. „Opravdu jsem si ověřil, jak se vůz chová v extrémních podmínkách,“ řekl Deníku.

Zkušenost z polygonu přirovnal k tomu, co se kdysi zkoušelo na zasněžených parkovištích, kde tehdy byl dostatek místa, protože nebyla zaplněná auty. Jen to bylo v létě, pod odborným dozorem, s výkladem a poučením. A ještě s dalšími informacemi: především o novinkách v pravidlech silničního provozu a o poskytování první pomoci.

Pavel byl jedním z 3321 loňských účastníků. Prezident Autoklubu ČR Jan Šťovíček očekává, že letos by jich mohl být dvojnásobek – přičemž se hlásí i ti, kteří by si loňské jízdy rádi dopakovali. Mezi nimi je i předseda Rady seniorů Zdeněk Pernes. „Bylo to naprosto perfektní,“ hodnotí svůj osobní zážitek. Připustil nicméně, že vždycky chvíli trvalo, než pochopil, co po něm instruktoři chtějí. „Letos už to snad budu vědět, jak snad budu jednička,“ usmívá se.

Osmašedesátiletý Pernes oceňuje, co mu kurs dal – a to autem jezdí rovné půlstoletí; od svých osmnácti. Považuje se za zkušeného řidiče – byť nepopírá, že třem malým nehodám se nevyhnul.

Testy nanečisto? Super!

Vyzkoušet si řešení různých situací v bezpečném prostředí je obrovské plus i podle Lopraisových slov. „Já se na polygonech pohybuji už další dobu; v Tatře jsme ho měli už před 30 lety. A mohu říci, že je opravdu důležité si něco otestovat nanečisto – a pak s těmi zkušenosti vyjet,“ připomněl legendární závodník. Zvlášť řidičům ve vyšším věku to navíc může i pomoci obnovit řidičské sebevědomí.

Nejstaršímu z prozatím přihlášených řidičů, který se na polygon nedaleko Příbrami chystá v jednom z prvních letošních termínů, je podle slov koordinátora projektu Libora Budiny 91 let. Loni bylo věkovému rekordmanovi 88.