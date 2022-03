Mám velkou radost! To nejtěžší máme za sebou. Povedlo se nám ze Žytomyru dopravit na slovenskou hranici 88 volyňských Čechů, z toho 46 dětí. Nyní jsou již na Slovensku v českých autobusech a jedou do Prahy. Pracovali jsme na tom několik dní. Děkuji všem, co pomáhali. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) March 1, 2022

Jestliže si hejtmanka uložila bobříka mlčení až do chvíle, než bude po všem, aby svými slovy ani teoreticky nemohla ohrozit úspěch operace, nyní netají nadšení z úspěchu. Potvrzuje, že dva dny koordinovaná akce byla nejen náročná, ale i nebezpečná. Volyňské Čechy se podle jejích slov podařilo zachránit z oblasti, která byla bombardována jako vojenský cíl. Evakuace se sice plánovala, ale části volyňských Čechů se nepodařilo uniknout dříve, než začalo brutální ostřelování oblasti. Zhoršení situace na místě tak vše podstatně urychlilo.

Spolupráce z různých stran

„Je to malý zázrak,“ raduje se Pecková z úspěchu. Připomněla, že lidé na české straně včetně zástupců kraje byli od víkendu ve spojení s profesorkou Žytomyrské technologické univerzity Ludmilou Čižovskou. Té se ve spolupráci s dalšími lidmi podařilo sehnat dopravu (ano: za aktuální situace nikoli zajistit, ale skutečně sehnat) pro ženy a děti z válečné oblasti až na hranice Ukrajiny. Středočeský kraj pak už zajišťoval: postaral se o odvoz od hranic Ukrajiny a Evropské unie do České republiky. A podle dostupných informací nebylo zprvu jasné, kde vlastně budou do objednaných autobusů pasažéři nastupovat: to záleželo na tom, kam se podaří dojet po ukrajinském území. „My jsme vyslali evakuační autobusy a zařizovali humanitární vybavení. Obrovský kus práce odvedla policie. Všichni jsou v bezpečí,“ shrnula Pecková podstatná fakta.

Také podle Šímových slov hráli při náročné operaci hlavní roli specialisté policie a ministerstva vnitra, zapojili se samozřejmě také představitelé krajanských spolků, za něž na české straně akci koordinovala Dagmar Martínková. Klíčové bylo slov krajského mluvčího zapojení ministerstva vnitra v čele s ministrem Vítem Rakušanem (STAN), ostatně ještě vcelku přednedávnem jedním ze středočeských zastupitelů, prvního náměstka policejního prezidenta Martina Vondráška – a hlavně týmu policistů, kteří mají zkušenosti s evakuací osob ze zahraničí a kteří byli na místě. „Vybavení a také základní potraviny pro uprchlíky poskytla Potravinová banka pro Prahu a Středočeský kraj a její ředitelka Věra Doušová,“ doplnil Šíma výčet zapojených lidí a institucí.

Hejtmanka Pecková upozorňuje ještě na Jakuba Motejzíka, režiséra, který sleduje osudy volyňských Čechů. „Byl v autobuse a podílel se na evakuaci – a právě on spolu s paní Doušovou z potravinové banky nám dal prvotní impuls,“ podotkla. „Ministerstvo vnitra ale už v té chvíli na evakuaci pracovalo – a jen jsme spojili síly. Bylo to mnoho kamínků mozaiky, která se podařila. Všichni jsme šťastni – ale nejšťastnější bychom byli, kdyby se mohli všichni vrátit co nejdříve do svých domovů a obnovit svůj stát,“ poznamenala hejtmanka.

O zásluhy se hlásí také poslanec a někdejší premiér Andrej Babiš (ANO). Podle jeho údajů je v 88členné skupině volyňských Čechů 46 dětí. Rovněž on ocenil významnou roli žen, jimž se podařilo zorganizovat přesun na ukrajinském území. Rovněž on ocenil významnou roli žen, jimž se podařilo zorganizovat přesun na ukrajinském území. Ten podle něj zajišťovaly tři autobusy – a podobně jako slova hejtmanky Peckové z pondělka zmínil, že původně bylo v plánu jet na hranici Ukrajiny se Slovenskem.

Na twitteru se ozvala také poslankyně a bývalá středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). „S celým tímhle příběhem jsem spjata já; paní hejtmanka Pecková poslala na hranice autobusy – a za to jí děkuji. Nicméně, na ty hranice ze Žytomyru je dostal někdo úplně jiný po tom, co mi ministerstvo vnitra řeklo, že s tím nic dělat nemůže,“ prohlásila.

Naopak primátor Prahy Zdeněk Hřib (Piráti) uvedl, že o anabázi s volyňskými Čechy podrobně slyšel od Peckové – a jakoukoli Babišovu úlohu ve věci nezaznamenal. Také radní Borecký se na sociálních sítích ohradil: „Pane Babiši, jako jeden z lidí, kteří na celé věci spolupracovali od samého počátku, jsem vás v týmu, který to řešil, evidentně přehlédl.“ Babiš však uvedl, že má požadavky na přepravu dalších osob – a v pomoci chce pokračovat.