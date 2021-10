Vše se dá vyřídit i bez front, vzkazuje ČEZ veřejnosti. Shodou okolností však právě v době, kdy firma musela kvůli výpadkům v dodávkách elektřiny vyhlásit kalamitní stav platný pro všechny středočeské okresy. To ovšem nijak nesouviselo se smlouvami ani se situací na trhu s elektřinou. Jedná se o důsledek řešení následků čtvrtečního vichru; ten porážel stromy, jež ničily vedení i izolátory na stožárech. Ve čtvrtek odpoledne zůstalo ve středních Čechách bez dodávek elektřiny na sto tisíc odběrných míst – a ještě v pátek ráno jich bylo bezmála sedm tisíc. Tohle jsou však problémy související výhradně s počasím způsobujícím množství poruch v distribuční síti – a fakt, že „nejde proud“, nemá s výběrem dodavatele nic společného.

Odběratelé, kteří se ocitli v režimu DPI, většinou jde o zákazníky skupiny Bohemia Energy, nyní hledají firmu, s níž uzavřou novou trvalou smlouvu o dodávkách. Na to, že pro přechod z ceníků dodavatele poslední instance spustil ČEZ nový on-line formulář, upozorňuje regionální manažer komunikace pro severozápadní a střední Čechy Ota Schnepp – s odkazem na internetovou adresu cez.cz/prepisdpi. „Uzavření smlouvy pro zákazníky v režimu DPI je možné celé on-line – není tedy nutné chodit na pobočku ani volat na call centrum,“ upozornil, že opravdu všechny potřebné kroky lze obstarat od klávesnice. S ujištěním, že to ani netrvá dlouho: během pár minut by mělo být hotovo. Jen je třeba počítat s vyplněním osobních údajů (včetně rodného čísla), mít po ruce mobilní telefon (na ten přijde SMS kód, který je pak třeba zadat na webu) – a také si na smlouvě s předchozím dodavatelem najít EAN – 18místné identifikační číslo odběrného místa.

„Společnost ČEZ Prodej, která se na českém trhu s elektřinou stala dodavatelem poslední instance pro statisíce zákazníků končících společností, nabízí lidem rychlý a snadný přechod na smlouvu s garantovanou fixní cenou,“ uvedl Schnepp. To, nač lidé čekají ve frontách, si zájemci mohou vyřídit přes internet odkudkoli, třeba z domova – a i mimo úřední hodiny. Výběr možných dodavatelů je nicméně rozmanitější. Vyplatí se však volit obezřetně – už se objevily zprávy, že se v reakci na aktuální situaci vyrojili různí energošmejdi s nekalými praktikami. Se změnou přitom není nutné spěchat: dodavatel poslední instance zajistí zákazníkům končících společností dodávky elektřiny až po dobu šesti měsíců. Nicméně na rozdíl od smlouvy v režimu dodavatele platí zákazníci v případě DPI vyšší zálohy.

Využít přednostně internetový formulář doporučuje mluvčí Skupiny ČEZ Roman Gazdík. „Kontaktní pobočky i call centra jsou totiž v současné situaci, kdy se na ně obracejí desítky tisíc nových lidí, přetížené – a čekací lhůty jsou velmi dlouhé,“ vysvětlil. Callcentra a kontaktní místa ČEZ Prodej nyní zaznamenávají až trojnásobně zvýšený provoz, což se snaží řešit posilováním směn v callcentrech. Firma nicméně žádá zákazníky, aby přes internet přednostně řešili i běžné úkony – v tomto případě jde o využití webové aplikace cezonline.cz.