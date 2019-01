Roztoky – Kauza bytu zesnulého sběratele vojenských předmětů, v němž příbuzní při vyklízení našli podezřele vyhlížející předmět a v neděli večer přivolali do pražských Záběhlic policii, se během pondělka dotkla i středočeských kriminalistů. Ukázalo se sice, že věc původně považovaná za nášlapnou minu byla jen neškodným alternátorem – policisté však v bytě našli veliké množství munice. Vesměs držené načerno – dotyčný totiž nebyl držitelem zbrojního průkazu pro jakoukoli kategorii.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Šrámková Alena

Protože se ukázalo, že zemřelý vlastnil ještě nemovitost v Roztokách na Praze-západ a další poblíž Roztok, během pondělka vyrazili na obhlídku také policejní detektivové ze středních Čech. Jejich zjištění přineslo uklidnění: další munici ani jiný nebezpečný materiál v nich majitel neskladoval.

Přímo v Praze se opatření protáhlo nejen před noc, ale až do pondělního večera. Dům v Želivecké ulici muselo v neděli večer opustit 26 obyvatel – a v pondělí odpoledne policie ohlásila, že opatření spojená s preventivní evakuací potrvají ještě nejméně do setmění. Pyrotechnici v bytě našli munici z druhé světové války, puškové granáty, ruční granáty, dělostřeleckou a imitační munici. „Naštěstí žádnou ze zajištěných věcí nevyhodnotili jako rizikovou, pro jejíž nebezpečnost by bylo nutné například rozšířit evakuační perimetr,“ poznamenal Tomáš Hulan z ředitelství pražské policie.