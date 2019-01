Střední Čechy – Neutěšený stav, kdy v dubnu obléhali středočeský krajský úřad na Smíchově žadatelé o kotlíkové dotace, z nichž někteří v mrazech „tábořili“ venku i dvě noci, zůstává ještě v paměti; opravdu šlo o scény budící pozornost. O to větší překvapení přinesly informace, že lidé z fronty čekající před podatelnou na hejtmanství mají smůlu: „předběhli“ je zájemci předkládající žádost prostřednictvím kurýra – byť původní informace uváděly, že takový postup nebude možný a žádat je třeba osobně na podatelně úřadu ve Zborovské ulici.

Kotlíkové dotace. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Petr Krňávek

Řešení ve čtvrtek nabídli středočeští radní: dostane se na více zájemců. Původní 50milionovou sumu určenou k rozdělení mezi zájemce navrhují navýšit z rozpočtových rezerv tak, aby se dostalo i na žadatele, kteří splnili podmínky, ale skončili „pod čarou“.

Potřebná částka dosahuje asi 25 milionů

Krajské zastupitele vyzvou, aby umožnili vyhovět i těm zájemcům, kteří podali žádost osobním doručením a mohli uspět, kdyby je kurýr nepředběhl. „Do výše finančních prostředků vyplacených 187 uspokojeným žadatelům, kteří žádost podali prostřednictvím poštovních služeb a jsou evidováni s časem přijetí 8.00,“ upřesnila ve čtvrtek hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO).

Potřebná částka dosahuje asi 25 milionů korun. „Z morálního hlediska jsme přesvědčeni, že všichni lidé, kteří stáli venku, mrzli a splnili podmínky přidělení žádosti, by měli dotaci získat,“ prohlásila. Od zastupitelů očekává stoprocentní podporu.

Hejtmanka nařčení z možné korupce odmítla

Hejtmanka připustila úřednické pochybení – odmítla však, že by řízení kolem rozdělování dotací na obnovu kotlů bylo zmanipulované. Že by mělo dojít k porušení pravidel vyplácení dotací, personálně-procesní audit neprokázal. Nařčení z možné korupce rázně odmítla.

Další výzvu k podávání žádostí o kotlíkové dotace kraj vypíše na konci srpna; žádosti se budou přijímat od 4. října. Podávat se budou elektronicky – prostřednictvím systému, který již funguje v sedmi krajích – a doručovat v listinné podobě na podatelnu až následně. Uspokojeny by mohly být tisíce žadatelů, protože k rozdělení bude připraveno půl miliardy korun; přesně 502,233 milionu.