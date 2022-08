Číslo transparentního účtu, kam lze dary posílat: 2902176899/2010

„Protože jim fotbal moc chyběl, šel si s kamarády z týmu zakopat na školní hřiště. Stalo se to kousek od našeho baráku, od hřiště bydlíme asi tři sta metrů. Když Martínek přecházel silnici, srazilo ho auto. Slyšela jsem houkačky a soused na mě volal, že je tam sražený chlapec. Do poslední chvíle nevěříte, že by to mohlo být vaše dítě. Pár minut před tím jsem si s ním ještě volala,“ vrací se v čase maminka Nikola Fusselová.

Při srážce se Martin zaklínil pod auto tak nešťastně, že se míč, který nesl, dostal mezi něho a podvozek. Vahou auta mu pak silně tlačil na hrudník a znemožnil mu dýchat. Trvalo dlouhých sedm minut, než se podařilo dostat dítě zpod auta.

„Martínek při nehodě prodělal závažné polytrauma. Došlo k pohmoždění plic, jater a měkkých tkání, ale zejména k dlouhotrvajícímu dušení při zaklínění pod autem s následnou zástavou srdeční činnosti. Po vyproštění byl desítky minut nejdříve laicky a následně profesionálně oživován. Došlo k závažnému poškození mozku vlivem nedostatečného prokrvení, a tím i okysličení. U pacienta se tak rozvinul takzvaný vigilní stav a v důsledku závažného poškození mozku také sekundární epilepsie,“ uvedla ke stavu chlapce primářka dětského oddělení hořovické nemocnice Mahulena Exnerová.

Po několikatýdenní hospitalizaci na resuscitačním oddělení ústecké nemocnice byl převezen na oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče pro děti v hořovické nemocnici, které je jediné svého druhu v České republice. Z lékařského hlediska se nyní nachází v takzvaném trvajícím vegetativním stavu. To podle primářky znamená, že je trvale ležící, v minimálním kontaktu s okolím a málo spontánně pohyblivý. Pravděpodobně trpí i poruchou zraku.

„Na epilepsii musí pravidelně užívat kombinaci léčiv. Dýchá sám skrze tracheostomickou kanylu a krmen je speciální tekutou výživou hadičkou, která je zavedena přes břišní stěnu přímo do žaludku. Je tak zcela závislý na nepřetržité ošetřovatelské péči,“ vysvětlila lékařka.

Sbírka pomůže s péčí

Protože léčba Martina musí být komplexní, a ne vše je hrazeno ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění, rodiče prostřednictvím transparentního účet pořádají sbírku.

Primářka Exnerová upřesnila, že peníze mohou být použity například na lázeňskou péči. „Je potřeba i pomůcek, které jsou důležité k rehabilitaci chlapce a ke zlepšení jeho mobility, jako je například speciální kočár nebo vozík, vertikalizační přístroj, ale také pleny, odsávačka či stříkačky k podávání stravy. Rodiče určitě budou pro běžné domácí prostředí potřebovat koupací lůžko a závěsný aparát pro přesun pacienta z postele do lůžka,“ uvedla primářka.

Největší investicí, před níž nyní rodina stojí, je zakoupení speciálního automobilu, do kterého by se vešel i vozík. A nezbytné budou i bezbariérové stavební úpravy bydlení.

Chlapce čeká dlouhá cesta

„Syn zatím zůstává v nemocnici, ale jednou ho propustí domů. Na to se potřebujeme připravit. Peníze určitě použijeme i na další neurorehabilitace,“ připomněl otec chlapce Martin Kovář.

Dobrou zprávou je, že díky intenzivní práci širokého týmu lékařů, sester a ošetřovatelů Martínek vykazuje mírná zlepšení. Kromě účinné rehabilitace podstoupil nedávno například léčbu pomocí oxygenoterapie v hyperbarické komoře v Kladně. Léčba kyslíkem pomohla k tomu, že se nyní s asistencí dokáže posadit do tureckého sedu, což mimo jiné usnadňuje i péči o něj.

„Při oxygenoterapii dochází ke zvýšenému okysličování poškozených mozkových buněk a pravděpodobně i k jejich částečné reparaci. Co je pro nás už nyní viditelné, je právě zřetelné uvolnění zvýšeného svalového napětí v oblasti končetin,“ doplnila primářka s tím, že chlapce čeká ještě dlouhá cesta rehabilitace a intenzivní péče.

