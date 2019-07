Třeba v oblasti Chyňavy na Berounsku se v chatových oblastech už po desetiletí sjíždějí rekreanti z hlavního města a z Kladna. A v posledních letech se tam, stejně jako v dalších regionech, stále více lidí stěhuje do chat i natrvalo; původně víkendová obydlí poslouží po úpravách i k celoročnímu bydlení.

Kdysi tam Deník zaznamenal v té souvislosti údiv – zvlášť ze strany důchodců, kteří bývali zvyklí, že od jara do podzimu patřili k dlouhodobějším usedlíkům hlavně oni a nešlo jim na rozum, že i z chaty někdo může dojíždět denně do práce. Postupem času to už nikoho nepřekvapí, zvlášť když se chata přemění v solidní domek. Byť i dnes může taková změna bydlení vyvolat ohlas – před časem se s mediální pozorností setkalo třeba stěhování rodiny hudebníka Tomáše Kluse.

Ceny jdou nahoru. Až o dvě třetiny!

Nepřekvapí, že ceny stoupají, byť leckoho možná udiví, že v atraktivních středních Čechách se výrazně neliší od celorepublikového průměru. Ukazují to údaje z inzerce na serveru v novinách Annonce, podle nichž rekreační nemovitost v kraji aktuálně přijde v průměru na 1,5 milionu: zhruba o 177 tisíc korun víc než před rokem, což představuje nárůst o 13 procent. Jako nejlevnější se podle inzerce jeví objekty na Kladensku; v ostatních regionech se ceny už šplhají nad milion. Před rokem se pod touto hranicí nacházely ještě Rakovnicko a Kutnohorsko.

Nejvýraznější meziroční navýšení nevykazuje Praha-východ, jak by snad leckdo předpokládal, ale ceny nejvíc vyskočily na Kolínsku. Rozdíl proti loňsku se blíží 63 procentům – navzdory tomu, že letos jsou tam všeobecně k mání menší stavby s méně rozlehlými pozemky než před rokem. Citelné navýšení zde souvisí jak se zdražením samotných objektů, tak především s růstem hodnoty pozemků. Výraznější zhoupnutí směrem vzhůru zažilo i Rakovnicko. Naopak sešup hlásí Mělnicko: ceny spadly o třetinu, ačkoli se velikost prodávaných domků a domečků prakticky nezměnila.

Rekreační objekt na Boleslavsku? Může stát i dva miliony

Boleslavsko – Chaty a chalupy jsou v poslední době nedostatkové zboží. A kdo už nějaký ten domek na rekreaci kupuje, připlatí si.



I tak je ale zájem velký. Podle realitních makléřů na Boleslavsku to je i tím, že je mezi lidmi obecný zájem o nemovitosti. „O chaty a chalupy mají zájem lidé z Prahy, kteří jsou rádi, že se dostanou do přírody,“ předeslal realitní poradce z Mladé Boleslavi Jaromír Navrátil.



Boleslavsko je ale brána do Českého ráje, navíc je zde Škoda Auto, nejde tak v oblasti prodeje rekreačních objektů o levný kraj. Za chatku s pozemkem tady zájemci zaplatí klidně i milion korun. V případě opravených staveb, které jsou připravené k nastěhování, aniž by nový majitel musel přiložit ruku k dílu, to mohou být i miliony dva.



Všechno se samozřejmě odvíjí od ceny nemovitosti. „Boleslav je nadhodnocená kvůli Škodovce. Ovšem řekl bych, že nyní jsou ceny už tak vysoko, že půjdou dolů,“ podotkl Navrátil. To se prý týká chat, chalup i bytů.



Podle něj je pro mnohé zájemce důležité, aby víkendové stavení mělo pořádný pozemek v osobním vlastnictví. Na Boleslavsku jsou chatové oblasti například Na Radouči nebo směrem na Kosmonosy a bývají zde k mání stavební s pozemky kolem 400 metrů čtverečních.



Ne všem se ale chce platit miliony. Podle osloveného odborníka se tak nezřídka stává, že na některých místech lidé volí i tu variantu, že si za pár stovek pronajmou pozemek v zahrádkářské kolonii a chatku na něm používají k rekreaci.

Průměrné ceny chat a chalup prodávaných ve středních Čechách

Oblast 2018 2019 Rozdíl Benešovsko 1 244 913,85 Kč 1 379 405,80 Kč +10,80 % Berounsko 1 382 660,00 Kč 1 558 777,78 Kč +12,74 % Kladensko 751 897,44 Kč 845 833,33 Kč +12,49 % Kolínsko 1 319 500,00 Kč 2 149 823,53 Kč +62,93 % Kutnohorsko 973 087,72 Kč 1 133 500,00 Kč +16,48 % Mladoboleslavsko 1 956 000,00 Kč 1 996 500,00 Kč +2,07 % Mělnicko 1 644 066,67 Kč 1 041 846,15 Kč -36,63 % Nymbursko 1 676 578,95 Kč 1 514 166,67 Kč -9,69 % Praha-východ 1 813 106,42 Kč 2 309 609,68 Kč +27,38 % Praha-západ 1 505 030,61 Kč 1 472 707,07 Kč -2,15 % Příbramsko 1 461 881,45 Kč 1 519 895,78 Kč +3,97 % Rakovnicko 839 238,81 Kč 1 205 970,00 Kč +43,70 % Středočeský kraj 1 329 929,89 Kč 1 506 777,78 Kč +13,30 %



Průměrná zastavěná plocha

Oblast 2018 2019 Rozdíl Benešovsko 83,07 m² 133,22 m² +60,37 % Berounsko 77,56 m² 59,91 m² -22,76 % Kladensko 28,06 m² 75,63 m² +169,51 % Kolínsko 142,53 m² 98,92 m² -30,60 % Kutnohorsko 80,14 m² 97,34 m² +21,47 % Mladoboleslavsko 91,91 m² 210,95 m² +129,52 % Mělnicko 124,45 m² 125,60 m² +0,92 % Nymbursko 164,50 m² 76,50 m² -53,50 % Praha-východ 47,31 m² 51,07 m² +7,96 % Praha-západ 47,55 m² 40,70 m² -14,40 % Příbramsko 55,26 m² 110,88 m² +100,66 % Rakovnicko 73,89 m² 92,54 m² +25,24 % Středočeský kraj 71,38 m² 89,87 m² +25,90 %



Průměrná plocha pozemku

Oblast 2018 2019 Rozdíl Benešovsko 799,59 m² 654,27 m² -18,17 % Berounsko 646,43 m² 929,94 m² +43,86 % Kladensko 672,22 m² 559,18 m² -16,82 % Kolínsko 1 395,78 m² 702,24 m² -49,69 % Kutnohorsko 703,98 m² 590,32 m² -16,15 % Mladoboleslavsko 1 063,04 m² 1 400,26 m² +31,72 % Mělnicko 946,46 m² 1 097,46 m² +15,95 % Nymbursko 1 050,65 m² 734,83 m² -30,06 % Praha-východ 768,10 m² 886,36 m² +15,40 % Praha-západ 498,89 m² 629,19 m² +26,12 % Příbramsko 795,42 m² 1 144,14 m² +43,84 % Rakovnicko 423,38 m² 636,13 m² +50,25 % Středočeský kraj 765,48 m² 780,66 m² +1,98 %



Průměrná cena m² zastavěné plochy

Oblast 2018 2019 Rozdíl Benešovsko 14 986,92 Kč 10 354,55 Kč -30,91 % Berounsko 17 826,75 Kč 26 020,29 Kč +45,96 % Kladensko 26 795,48 Kč 11 184,57 Kč -58,26 % Kolínsko 9 257,48 Kč 21 733,68 Kč +134,77 % Kutnohorsko 12 143,08 Kč 11 644,41 Kč -4,11 % Mladoboleslavsko 21 281,90 Kč 9 464,45 Kč -55,53 % Mělnicko 13 210,18 Kč 8 294,95 Kč -37,21 % Nymbursko 10 191,97 Kč 19 793,03 Kč +94,20 % Praha-východ 38 325,83 Kč 45 220,78 Kč +17,99 % Praha-západ 31 653,76 Kč 36 184,45 Kč +14,31 % Příbramsko 26 454,96 Kč 13 707,00 Kč -48,19 % Rakovnicko 11 358,68 Kč 13 032,48 Kč +14,74 % Středočeský kraj 18 631,55 Kč 16 765,92 Kč -10,01 %



Průměrná cena m² pozemku

Oblast 2018 2019 Rozdíl Benešovsko 1 556,94 Kč 2 108,31 Kč +35,41 % Berounsko 2 138,90 Kč 1 676,21 Kč -21,63 % Kladensko 1 118,54 Kč 1 512,63 Kč +35,23 % Kolínsko 945,35 Kč 3 061,40 Kč +223,84 % Kutnohorsko 1 382,27 Kč 1 920,16 Kč +38,91 % Mladoboleslavsko 1 840,00 Kč 1 425,80 Kč -22,51 % Mělnicko 1 737,07 Kč 949,32 Kč -45,35 % Nymbursko 1 595,76 Kč 2 060,56 Kč +29,13 % Praha-východ 2 360,52 Kč 2 605,73 Kč +10,39 % Praha-západ 3 016,76 Kč 2 340,63 Kč -22,41 % Příbramsko 1 837,88 Kč 1 328,41 Kč -27,72 % Rakovnicko 1 982,24 Kč 1 895,78 Kč -4,36 % Středočeský kraj 1 737,37 Kč 1 930,13 Kč +11,09 %

Zdroj: Annonce