Na byt v centru hlavního města si Pražan s průměrnou mzdou nenašetří ani za čtyřicet let. Naopak na Ústecku stačí vydělávat necelých 3,5 roku.

Centrální banka dnes s nejvyšší pravděpodobností zpřísní podmínky pro poskytování hypoték. Experti z realitního a bankovního trhu očekávají, že – zjednodušeně řečeno – zastropuje maximální výši hypotéky na osminásobku ročního čistého příjmu žadatele.

Regionální Deník proto spočítal, kolik nyní člověk s průměrnou mzdou vydá na pořízení staršího třípokojového bytu. Výsledek?

Pokud by se nyní rozhodl šetřit, musel by výdělky ukládat osm let a sedm měsíců. A to za nereálného předpokladu, že by neutratil jedinou korunu třeba za suchý rohlík.

To je o šest měsíců déle než před rokem, kdy Deník na základě dat inzertního webu a novin Annonce tento ukazatel poprvé propočítal.

„Realitní trh tak roste rychleji než tuzemské mzdy a platy,“ komentuje čísla Lenka Černá, ředitelka Annonce. Konkrétně byt 3+1 o průměrné velikosti 76 metrů čtverečních byl před rokem nabízen za částku 2 061 351 korun, nyní za něj majitelé v inzerátech požadují 2 352 288 korun.

Smůla střední třídy

Proti očekávanému rozhodnutí České národní banky se už dopředu bouří developeři, jejichž nové byty jsou logicky ještě dražší než zmíněné starší.

„Toto opatření odřízne od možnosti získat hypotéku pro vlastní bydlení významnou skupinu: mladé rodiny a dobře vydělávající střední třídu,“ podotýká Evžen Korec, generální ředitel společnosti Ekospol.

„V podstatě hrozí, že na vlastnické bydlení běžné domácnosti nedosáhnou a nové byty budou kupovat jen movití investoři,“ přidává se Michaela Tomášková, výkonná ředitelka Central Group.

Drsná Praha. I Brno

Rostoucí ceny bydlení jsou vidět především ve velkých městech, kde lidé seženou dobře placenou práci.

Kupříkladu Pražané, přestože berou v průměru o 5,5 tisíce korun čistého za měsíc víc než jinde v republice, musejí na třípokojové bydlení vydělávat 15 let a devět měsíců – o devět měsíců déle než před rokem. Brňané pak musejí pracovat 14 let a šest měsíců a Plzeňané přes deset let.

Naopak nejlevnější vlastní bydlení je k sehnání v Ústeckém kraji – s tamní průměrnou mzdou si lidé na třípokojový byt našetří za tři roky a pět měsíců.