Praha /VIDEO, FOTOGALERIE/ - Nevídané překvapení zažili dnes žáci Základní školy Květnového vítězství v Praze 4. Při obědě je totiž navštívily hvězdy světového tenisu Novak Djokovič a Radek Štěpánek. Děti se s tenisty setkaly díky tomu, že je jejich základní škola zapojena do projektu Obědy pro děti, za kterým stojí Ivana a Pavel Tykačovi a jejich obecně prospěšná společnost Women for Women.

Novak Djokovič přijel do Prahy společně s manželkou Jelenou, aby se zúčastnil rozlučkové exhibice Radka Štěpánka „Český lev se loučí“. Obě tenisové hvězdy hovořily nejen s pedagogy školy, ale také se samotnými dětmi, které byly z jejich přítomnosti doslova nadšené a byl to pro ně neopakovatelný a jedinečný zážitek. Závěr návštěvy patřil podepisování triček projektu Obědy pro děti a samozřejmě nesmělo chybět ani společné focení.

„Jsem nadšena stejně jako zdejší školáci, že se Novak s Radkem rozhodli navštívit jednu ze škol zapojených do programu Obědy pro děti. Je to velký zážitek a současně velké ocenění naší práce a celého projektu, čehož si velmi ceníme, protože důvěra je pro nás odměnou,“ uvedla Ivana Tykač, ředitelka Women for Women, která se akce zúčastnila společně s manželem Pavlem.

Česká tenisová legenda Radek Štěpánek chtěl, aby jeho loučení s profesionální kariérou mělo i hlubší smysl, proto se rozhodl Obědům pro děti věnovat část z výtěžku dražby unikátních sportovních předmětů, která je spojena s tak očekávanou tenisovou exhibicí.

Tenisové loučení proběhlo ve čtvrtek večer v O2 Aréně.