Nasazení nového očkování proti koronaviru kalamita nezastavila

Sněhová kalamita představuje komplikace, není to ale neřešitelný problém. To v pondělí 8. února ráno řekl Deníku středočeský radní pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS) v souvislosti s distribucí přídělu očkovací látky společnosti AstraZeneca pro Středočeský kraj. Ta byla v sobotu dovezena do skladu firmy Avenier v Říčanech na Praze-východ. Další dodávka vakcín od této firmy je plánována na čtvrtek.

Očkovací vakcína proti covidu-19, kterou vyvinula britská firma AstraZeneca ve spolupráci s Oxfordskou univerzitou. | Foto: ČTK

Z Říčan se vakcíny vydávají na místa konečného určení po celé republice. Pro středočeský příděl obnášející 10,2 tisíce dávek byla již o víkendu naplánována pondělní cesta do Oblastní nemocnice Kolín. Tam také vakcíny dopoledne v pořádku dorazily; kalamita nekalamita. Právě v kolínském očkovacím centru také dojde na jejich první uplatnění v rámci kraje. Od úterka si je v Kolíně budou moci vyzvedávat i ostatní středočeská očkovací centra. „Vakcína bude použita na vykrytí části rezervací v centrálním rezervačním systému,“ sdělil Deníku Pavlík. Potvrdil tak své páteční vyjádření, že tato látka podle jeho předpokladů poslouží i k uspokojení zájemců o očkování proti koronaviru z věkové skupiny 80+. Na rozdíl od některých evropských zemí, kde ji vyčleňují spíš pro mladší ročníky. Sněžení přineslo kolaps. Kalamita zastavila příměstské autobusy, stály i vlaky Přečíst článek › Následně uvedlo totéž i sdělení krajského úřadu na středočeském webu věnovaném očkování: „Jakmile budou vakcíny v jednotlivých očkovacích místech, budou prostřednictvím zvací SMS osloveni lidé zaregistrovaní v centrálním registru. Kraj upozorňuje, že systém vybírá občany podle věku, přičemž přednost mají ti nejstarší. „Bez zvací SMS nemohou lidé na očkování přijít,“ zdůrazňuje dále. Vakcína AstraZeneca se od dosud používaných látek dodavatelů Pfizer/BioNTech a Moderna liší tím, že pro transport a skladování nepotřebuje uchovávání za mrazivých teplot. Do budoucna se proto jeví nadějně i její uplatnění nejen v očkovacích centrech, ale v ordinacích praktických lékařů, z nichž mnozí mají zájem se do aplikace vakcín proti koronaviru rovněž zapojit. Deníku to řekl krajský koordinátor očkování Martin Polák s tím, že tato vakcína splňuje předpoklady k tomu, aby ji mohli aplikovat jak ve svých ordinacích, tak i při návštěvách imobilních pacientů v jejich domácím prostředí. Prozatím to však není aktuální: čeká se na to, jaké stanovisko k možnosti očkování u praktických lékařů zaujme ministerstvo zdravotnictví. „Jakmile bude toto stanovisko známé, kraj bude podle něj reagovat,“ řekl v pondělí Deníku mluvčí Jan Nováček. V rukou zkušeného dodavatele Společnost Avenier, která už u nás rozváží přípravek Moderny, je zatím distribucí vakcíny od společnosti AtraZeneca pověřena dočasně. Konečného distributora mají zdravotní pojišťovny teprve vybrat. Avenier patří do skupiny Agel podnikatele Tomáše Chrenka, jež je ve zdravotnictví významným hráčem: spravuje nemocnice, polikliniky, lékárny, distribuční a další společnosti v České republice a na Slovensku. K očkování má Středočechy přivést zelené céčko v kapce Přečíst článek › V naší zemi je známá především působením na Moravě – patří k ní ale například i říčanská nemocnice, poliklinika v Nymburce či několik lékařských center v Praze. Přímo Avenier se věnuje nejen distribuci, ale také provozuje očkovací centra: ve středních Čechách v Kladně a v Praze hned na pěti místech. Znají je například lidé, kteří potřebují očkování před cestou do zahraničí.

